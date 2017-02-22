| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度
 首頁 > 政治

駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定

2017-02-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國將派陸戰隊駐守於美國在台協會（ＡＩＴ）台北內湖新館舍，對於陸戰隊在台是否可以配槍，外交部長李大維昨在立法院院會答詢表示，此舉符合國際外交公約規定，美國有權決定。李透露，美方今年十月或十一月就會遷移進駐新館。

民進黨立委蔡適應在立院施政總質詢時詢問，美方將派陸戰隊保護使館，外交部對此事有無了解？李大維答詢指出，這個案子是上週在華府研討會上，前ＡＩＴ處長楊甦棣鬆口透露的；蔡追問，這是楊的意見或美國政府政策？李含蓄表示，「我只能這樣說，他是美國前外交官，他任內處理過相關業務。」

蔡適應質詢表示，美國有權派陸戰隊駐守ＡＩＴ嗎？陸戰隊可以配槍嗎？李大維表示，依照「維也納外交關係公約」第七條規定，美國有權決定內湖新館舍的人員配置，包含安全維護都有權決定。

李大維說，關於能否配槍，在內湖的新館舍內視同美國領土延伸，美國當然有權配槍，這部分也符合國際外交公約規定。

此外，針對美國國會通過「國防授權法」法案，首度納入台美資深軍事將領與官員交流，蔡適應也問，去年台灣未參加環太平洋軍演，今年台灣有無可能參加。國防部長馮世寬說，今年將會努力去爭取。

廣告
  • 美國在台協會（AIT）內湖新址將於今年完工，美方將派陸戰隊駐守。（資料照）

    美國在台協會（AIT）內湖新址將於今年完工，美方將派陸戰隊駐守。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.