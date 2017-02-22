駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定
2017-02-22
〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國將派陸戰隊駐守於美國在台協會（ＡＩＴ）台北內湖新館舍，對於陸戰隊在台是否可以配槍，外交部長李大維昨在立法院院會答詢表示，此舉符合國際外交公約規定，美國有權決定。李透露，美方今年十月或十一月就會遷移進駐新館。
民進黨立委蔡適應在立院施政總質詢時詢問，美方將派陸戰隊保護使館，外交部對此事有無了解？李大維答詢指出，這個案子是上週在華府研討會上，前ＡＩＴ處長楊甦棣鬆口透露的；蔡追問，這是楊的意見或美國政府政策？李含蓄表示，「我只能這樣說，他是美國前外交官，他任內處理過相關業務。」
蔡適應質詢表示，美國有權派陸戰隊駐守ＡＩＴ嗎？陸戰隊可以配槍嗎？李大維表示，依照「維也納外交關係公約」第七條規定，美國有權決定內湖新館舍的人員配置，包含安全維護都有權決定。
李大維說，關於能否配槍，在內湖的新館舍內視同美國領土延伸，美國當然有權配槍，這部分也符合國際外交公約規定。
此外，針對美國國會通過「國防授權法」法案，首度納入台美資深軍事將領與官員交流，蔡適應也問，去年台灣未參加環太平洋軍演，今年台灣有無可能參加。國防部長馮世寬說，今年將會努力去爭取。
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