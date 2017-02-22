國防扎根 國軍將辦高中射擊賽
2017-02-22
〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實全民國防教育向下扎根工作，國防部規劃，自三月起在本、外島辦理「高級中等學校學生體驗射擊」，成績優秀者，亦有機會參加射擊觀摩課程，接受國軍狙擊手傳授射擊技巧。國軍亦計畫在十一月舉辦「步槍射擊競賽」，由教育部在各縣市各遴選一隊、十員的代表隊，在陸軍官校舉辦三天二夜的一百七十五公尺射擊競賽。
體驗射擊表現優異 可獲狙擊手傳授技巧
教育部二○○五年將「步槍射擊」納入高中職全民國防教育課程，但部分學校未讓學生體驗實彈射擊，國防部訓練次長室次長莫又銘昨表示，國防部去年已完成輕兵器靶場整修、劃分各靶場鄰近學校射擊申請單位、教官支援編組等前置工作。並舉辦「步槍射擊競賽」、「與青年有約射擊觀摩」活動，進一步落實全民國防教育政策。
國防部另規劃，為鼓勵高中生參與實彈射擊體驗，高中職學生今年起參與廿五公尺、六發實彈射擊，如獲滿靶成績，還可「加碼」十發子彈熟稔射擊技巧。而參與十二個暑期體驗營的學生，亦可運用步槍射擊模擬器預習後，在營隊所在營區周邊靶場，實施廿五公尺、六發子彈歸零射擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 獨家》賊戴腳鐐奔醫院求助遭拒 消防隊卻幫忙
- 高捷頂台味山本頭 林北小舞重返黑道
- 〈家庭診療室〉父親外遇祕密 竟成了家族八卦
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 歐元區經濟報喜 德法股市收紅
- 洪文棟「私生子」打認父官司 卻找上楊麗花
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 花蓮活禽管制 3.1前禁入台東
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 一休一耕有困難 延長休耕申報
- Burberry即看即買 全球同步─2月大秀新品秒上架 時尚新購買時代
- 高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬
- 流浪狗變校犬 駐守武陵高中
- 警打不開腳鐐 賊獲釋戴著趴趴走
- 前夫不理女兒 蔡郁璇疑陳子璇作梗
- 惡戰南韓 可能對決巨投「薪一哥」
- 琉園獵層峰 旗艦店展演生活美學
- 清泉崗基地赫見27包毒品 2千多官兵驗尿
- 【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金
- Erika唱R&B歌手JoJo新歌 推特獲本尊來按讚
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 沃爾瑪財報傳利多 美股早盤上漲
- 〈彩虹戀人〉公主與公主 也想戀愛結婚
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- 中橫白沙橋復建 單孔隧道貫通
- 《中英對照讀新聞》Ben Carter’s Tommee Tippee cup search ’incredible’ success 班恩．卡特的「湯米天地」水杯之尋「出奇的」成功
- 超商寄送件 宅配通漲5～10元
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
- 雲林東勢爆「疫禽」 今撲殺1.4萬隻雞
- 停水又沒電 太平民眾快抓狂
- 小布洗刷虐兒冤屈 裘莉認「仍是好爸爸」
- 酒駕講習下月起延長 累犯得到創世、監獄上課
- 工商發展10業務 苗縣下週起1日核發
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- 三陽機車 力拚外銷百萬輛
- 遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 夏都代收包裹 五星級郵局再添一家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國防扎根 國軍將辦高中射擊賽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分