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國防扎根 國軍將辦高中射擊賽

2017-02-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實全民國防教育向下扎根工作，國防部規劃，自三月起在本、外島辦理「高級中等學校學生體驗射擊」，成績優秀者，亦有機會參加射擊觀摩課程，接受國軍狙擊手傳授射擊技巧。國軍亦計畫在十一月舉辦「步槍射擊競賽」，由教育部在各縣市各遴選一隊、十員的代表隊，在陸軍官校舉辦三天二夜的一百七十五公尺射擊競賽。

體驗射擊表現優異 可獲狙擊手傳授技巧

教育部二○○五年將「步槍射擊」納入高中職全民國防教育課程，但部分學校未讓學生體驗實彈射擊，國防部訓練次長室次長莫又銘昨表示，國防部去年已完成輕兵器靶場整修、劃分各靶場鄰近學校射擊申請單位、教官支援編組等前置工作。並舉辦「步槍射擊競賽」、「與青年有約射擊觀摩」活動，進一步落實全民國防教育政策。

國防部另規劃，為鼓勵高中生參與實彈射擊體驗，高中職學生今年起參與廿五公尺、六發實彈射擊，如獲滿靶成績，還可「加碼」十發子彈熟稔射擊技巧。而參與十二個暑期體驗營的學生，亦可運用步槍射擊模擬器預習後，在營隊所在營區周邊靶場，實施廿五公尺、六發子彈歸零射擊。

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  • 國防部規劃自三月起辦理高級中等學校學生體驗射擊，並擬於十一月舉辦步槍射擊競賽。圖為去年台南地區高中生體驗打靶情形。（資料照）

    國防部規劃自三月起辦理高級中等學校學生體驗射擊，並擬於十一月舉辦步槍射擊競賽。圖為去年台南地區高中生體驗打靶情形。（資料照）

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