海軍敦睦遠航 磐石艦再擔重任

2017-02-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍今年度「敦睦遠航」訓練任務即將展開，海軍昨宣布，今年由磐石級油彈補給艦、康定級西寧艦、成功級張騫艦組成艦隊，出航前，將於週六起至高雄港等全台七港口停泊，開放民眾登艦參觀，也藉此吸引有志青年加入海軍。這並為海軍排水量最大的磐石艦前年成軍以來，連續兩年肩負敦睦遠航任務旗艦重任。

週六起全台七港口停泊 開放民眾參觀

國軍在敦睦遠航任務結束前，對任務細節相當保密，亦不願透露今年將造訪的地點。不過，檢視敦睦艦隊二○一二年至去年的航行地點，有著「單數年近、雙數年遠」的規律性，因此，今年可能造訪較近、位於南太平洋大洋洲的友邦，而非橫跨太平洋，遠赴中、南美洲。海軍敦睦遠航艦隊二○一三年航行里程數高達二萬七千浬，創歷史新猷。

海軍敦睦艦隊出航前，依慣例在台灣主要港口各停泊二日執行「國內航訓」任務，並開放民眾參觀，屆時會安排海軍樂儀隊、莒拳隊、海軍官校鼓號樂隊進行各項表演。