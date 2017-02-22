審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人

2017-02-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地前日發現逾廿包疑為安非他命、Ｋ他命的毒品。雖軍、檢正調查此案是否和國軍官兵有關，但審計部去年公布二○一五年度中央政府總決算審核報告指出，國軍官兵二○一五年尿液篩檢，有高達七百七十七人確認染毒，較二○一三年增加三百卅六人，直指國軍應精進官兵濫用藥物篩檢、通報預警機制。

義務役入營新兵比例最高

審計部報告指出，國軍二○一三年至二○一五年涉毒人數，分別為四百四十一人、六百四十九人、七百七十七人，尿液篩檢確認陽性率皆為○．○八％，其中以義務役入營新兵比例，達○．一六％至○．二一％最高，志願役官兵則在○．○二％至○．○三％之間。就毒品種類而論，以接觸第三級毒品（FM2、Ｋ他命、一粒眠等）者最高，佔歷年涉毒官兵數四成以上。

審計部指出，國軍根據「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」，有七類採尿時機或對象，一到三類分別為入營新兵、軍事監所收容人、曾違反毒品危害防制條例的官兵，第四類為各類軍用航空器、艦艇人員，第五類為戰管雷達飛彈陣地人員，第六類為研究及實際參與查緝毒品人員，第七類為有事實足認為有施用毒品嫌疑者。

不過，審計部發現，第三類至第七類皆為基層部隊人員，除第七類可依法立即採驗尿液外，曾涉及毒品案件的第三類人員所屬單位，其檢驗標準竟和其他部隊人員相同，也就是連二年陽性檢出率低於一％的單位，抽檢率可自廿五％降至十％。審計部更指，國軍曾涉毒官兵，二○一三年至二○一五年再犯人數達九十三人，直指相關規範有加強必要。

國軍近期出現的涉毒案例，為陸軍十軍團謝姓、梁姓士兵去年四月利用休假時間出遊，卻被警方查獲車上攜有Ｋ他命、搖頭丸，甚至還有改造手槍與子彈，兩人不僅須面臨刑責，亦遭陸軍汰除。空軍馬公基地二○一二年更發生五名士官兵涉販毒，空軍司令部二○一四年更因未依法汰除涉案士官兵，甚至讓其退伍、領取退休金，遭到監察院糾正。