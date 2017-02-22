海巡署大盤點 台南艦狀況最多
2017-02-22
〔記者邱俊福／台北報導〕目前海巡署一千噸級巡防艦有六艘，而所有五百噸以上的巡防艦艇共有廿艘，分別編制在北、中、南與東各區海巡隊，其中「出狀況」最多的是二千噸級的台南艦，幾乎被批得一無是處。
4年3次海損 停航848天
台南艦四年內共發生三次海損事件，高達八四八天停航，比能正常行駛的時間還長，維修金額高達三億八千萬元，監院還為此彈劾造成海損事件的兩位前台南艦長，並移送公務員懲戒委員會。
不僅如此，台南艦原只規劃設計停放海豚直升機，導致黑鷹直升機無法落艦，也引發爭議，海巡官員現在只要談及台南艦就搖頭不已。
這次新造的桃園艦一千噸級等四艘巡防艦，雖也是前朝留下來的產物，但新政府得概括承受，因此出現狀況後令海巡單位非常緊張，正積極找承造廠商與專業人員尋找原因。
目前海巡署三千噸級艦有宜蘭艦、高雄艦兩艘，主要負責南沙、太平島巡弋任務，二千噸級有和星艦、偉星艦、台南艦、新北艦四艘，一千噸級有福星艦、謀星艦、苗栗艦、桃園艦、台東艦、屏東艦六艘，五百噸級有基隆艦、台中艦、花蓮艦、澎湖艦、台北艦、南投艦、金門艦、連江艦八艘，至於遠洋巡護主要由一千噸級巡護船的巡護七號、八號與九號負責。
五百噸級以上巡防艦主要用於專屬經濟海域執行巡防、護漁及救難任務，包括台日漁業協議適用海域及台菲重疊海域，並依魚汛期、漁區或突發事件的需要，規劃專案勤務，維護我國海洋權益，確保漁民作業安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 獨家》賊戴腳鐐奔醫院求助遭拒 消防隊卻幫忙
- 《謠言終結站》深夜洗澡不會讓體質變濕
- 魏、杜合體秀 炒HIGH明星賽收視
- 《小檔案》林業園區 登錄文化景觀
- 被砍毀容 女偶像痛訴「無法原諒希望他去死」
- 台幣小升1.1分
- 飆車就愛這裡 182線龍崎段「撞」況不斷
- 全效防護乳 防曬隔污
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 港媒遭到大量騷擾 指控有人意圖操控特首選舉
- 豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能
- 水管搶修完成 今全面復水
- 陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開
- 雙駕駛制 遊覽車業者叫苦:去哪請人
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- 30黑琵現身高屏溪 創歷年最多
- 不只星巴克 阜杭豆漿1杯漲到30元
- 電話嗆情敵、阻救人 坐視男友輕生亡
- 曾谷涵／餵狗
- 剪黏大師陳三火 中原大學個展
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 缺水 東山咖啡產量恐減
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
- 台灣隊LIVE賽事 有線無線都能看
- 牛棚「有心魔」 首戰硬不起來
- 新北》公共建築開工 須繳「災害處理保證金」
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 228國際檔案首曝光 「解密」各國觀點
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- Erika唱R&B歌手JoJo新歌 推特獲本尊來按讚
- 過年囂張開槍 殯葬5煞被掃
- 友達、華映廢水零排放 市長肯定
- 北投星光足浴 小資行程泡幸福
- 鏗鏘集》天猶未光
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- （獨家）喬妹倫敦看時尚秀 光速回韓2小時再撲寶島！
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海巡署大盤點 台南艦狀況最多
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分