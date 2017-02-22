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海巡署大盤點 台南艦狀況最多

2017-02-22

〔記者邱俊福／台北報導〕目前海巡署一千噸級巡防艦有六艘，而所有五百噸以上的巡防艦艇共有廿艘，分別編制在北、中、南與東各區海巡隊，其中「出狀況」最多的是二千噸級的台南艦，幾乎被批得一無是處。

4年3次海損 停航848天

台南艦四年內共發生三次海損事件，高達八四八天停航，比能正常行駛的時間還長，維修金額高達三億八千萬元，監院還為此彈劾造成海損事件的兩位前台南艦長，並移送公務員懲戒委員會。

不僅如此，台南艦原只規劃設計停放海豚直升機，導致黑鷹直升機無法落艦，也引發爭議，海巡官員現在只要談及台南艦就搖頭不已。

這次新造的桃園艦一千噸級等四艘巡防艦，雖也是前朝留下來的產物，但新政府得概括承受，因此出現狀況後令海巡單位非常緊張，正積極找承造廠商與專業人員尋找原因。

目前海巡署三千噸級艦有宜蘭艦、高雄艦兩艘，主要負責南沙、太平島巡弋任務，二千噸級有和星艦、偉星艦、台南艦、新北艦四艘，一千噸級有福星艦、謀星艦、苗栗艦、桃園艦、台東艦、屏東艦六艘，五百噸級有基隆艦、台中艦、花蓮艦、澎湖艦、台北艦、南投艦、金門艦、連江艦八艘，至於遠洋巡護主要由一千噸級巡護船的巡護七號、八號與九號負責。

五百噸級以上巡防艦主要用於專屬經濟海域執行巡防、護漁及救難任務，包括台日漁業協議適用海域及台菲重疊海域，並依魚汛期、漁區或突發事件的需要，規劃專案勤務，維護我國海洋權益，確保漁民作業安全。

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  • 台南艦。（翻攝，資料照）

    台南艦。（翻攝，資料照）

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