一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票

2017-02-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕基層農會第一階段會員代表選舉剛落幕，苗栗地檢署昨天大動作指揮警調單位，查察通霄鎮農會會員代表選舉賄選案，每票賄選行情三千元，搜索十八處所，約談參加總幹事遴聘的徐學承、當選會員代表、會員、樁腳等廿九人到案。徐學承及兩位樁腳至深夜仍在偵訊中，其餘請回。

據指出，徐學承系統雖在會員代表選舉斬獲廿五席，但徐學承應訊時坦承自己有買票。

苗栗檢方指出，基層農會選舉，檢方接獲九件賄選疑案，已簽分選他案調查。

通霄鎮農會總幹事之爭，現任總幹事許道坤，面臨徐學承力拚，兩陣營競爭激烈，選前便賄聲賄影，傳出會員代表選舉一票三千元，前天的會員代表選舉結果，徐學承系統獲廿五席、許道坤獲廿席，徐派占了上風。

苗栗檢方接獲賄選情資，昨天指揮苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位搜索十八處所、查扣疑似賄款五萬多元，並帶回徐學承、當選會員代表、會員、樁腳等廿九人進行訊問。

其中一位林姓會員坦承受賄，當場繳出三千元，另有多位會員也坦承收賄，也有當選會員代表坦承用自己的錢買票，每票三千元，而協助操盤的多位樁腳也坦承行賄。

據指出，徐學承也坦承由自己或委託樁腳進行買票，每票行情三千元。