國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
2017-02-21
〔記者林良昇、黃旭磊、呂伊萱、聶瑋齡／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室昨正式成立，由國民黨副主席胡志強、前黃復興黨部主委王文燮擔任主委，農會系統的國民黨中常委蕭景田出任執行總幹事、前雲林縣長張榮味之子張鎔麒也加入團隊，擔任南區總幹事，補強中南部票源；新竹縣長邱鏡淳則擔任客家後援會總會長，負責客家票源。
蕭景田、張榮味家族加入郝營
郝龍斌競選辦公室由胡志強擔任主委，也宣示「好強聯盟」正式成形。郝致詞時強調，他和胡的合作不是要「拉幫結派」，是希望透過黨內精英和青年人才，共同為國民黨未來找出路，讓國民黨更強，中華民國更好。
郝龍斌說，政黨存在目的是要執政，目標就是要贏二○一八、二○二○年選舉，要「窮盡洪荒之力」守住新北、光復台北，只要拿下兩都國民黨就穩下來，他有信心有把握，只要他做黨主席，一定光復首都台北。
胡志強呼應郝台北市不贏負全責的說法，表示若是台中市不贏，他也會負全責。
前總統馬英九昨也出席致詞。對於馬是「不請自來」的說法，郝辦澄清說，馬本來就在郝辦的邀請名單內，雙方沒有任何不快，郝在現場也感謝馬願意出席致詞給予祝福。
對於馬出席郝茶會，外界也關注另一位參選人、馬昔日副手吳敦義的反應。吳敦義昨參加高雄林園區林鳳宮餐會時說，「現在我怎麼再講呢，誰要選…我今天來拜拜的。」隨即不願再談。
吳敦義晚間也出席台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會暨新春團拜餐會，與同鄉會成員把酒言歡博感情，現場也熱情高喊「凍蒜」。吳受訪時也說，競選團隊已準備好，將適時公開。
韓國瑜：大老插花年代已結束
另一位黨主席參選人韓國瑜昨也被問到未來是否要找大老站台？他則說，「大老插花的年代已經結束」，不考慮邀請大老站台。
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