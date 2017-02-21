黨產會委員：馬英九沒有好好讀書

2017-02-21

馬再批黨產會「把正義轉到不正義」

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九昨應邀出席國民黨主席參選人郝龍斌舉行的競選辦公室成立茶會，馬在致詞時再槓上行政院不當黨產處理委員會，批黨產會離轉型正義的目標越來越遠，與法治國的基本原則背道而馳，「把正義轉到不正義」，做法非常可怕。

馬英九指出，德國人最強調法治國，絕對不能「有罪推定」，任何人在被證明有罪前都是無罪的，而黨產會把國民黨財產從民國卅四年八月十五日以後，除少數財產外都被推定為不當，違背法治國原則，形成很大問題，質疑「 我們真的需要這東西嗎？」

黨產會：政黨正當取得財產 才受法律保障

黨產會委員連立堅則回應表示，德國處理轉型正義是採取實質法治國原則，只有政黨與人民的財產是正當取得才能繼續持有，可見「馬英九沒有好好讀書」。

馬英九昨出席郝龍斌競選辦公室成立茶會並致詞指出，國民黨副主席胡志強支持郝是「很好的搭配」，他祝福郝心想事成，並稱這次黨主席選舉是參選人數最多的一次，可以看到國民黨「人心不死、志氣猶在」。

馬話鋒一轉，再度痛批黨產會所作所為與法治國的基本原則背道而馳，目標說是轉型正義，卻把轉型正義轉到不正義，「這不是正常民主國家應該做的事情」。

馬英九指出，中華民國直選總統已六次，政黨輪替已三次，全世界都承認中華民國是民主國家，「還需要搞當年南非、二戰後德國、兩德統一後的西德一樣重新檢討嗎？」直呼「沒有這個必要」。

馬又說，今年二月十二日最高法院判決救國團志清大樓要還給國家，且要補繳租金，代表還有司法制度可做，就沒任何違法或違憲的後遺症，「為何還要搞黨產會呢？」

連立堅也回應說，救國團志清大樓等案是因侵占公地，屬民法中所有權範疇，案子沒有時效性，國家才有機會贏；但黨產的樣態非常多，司法完全無法處理，過去也有法官在判決中指應特別立法，因此才需要「黨產條例」的特別立法。