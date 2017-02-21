黨產會調查報告：救國團財務人事 國民黨均介入

2017-02-21

週五將辦聽證

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨公布「救國團是否為國民黨附隨組織」初步調查報告，並羅列兩項爭點。報告直指，救國團成立時曾屬政府機構，利用黨國取得國家資源，而無論是在隸屬國防部總政治部的政府機構時期，或爾後脫離政府時期，救國團的財務、人事都有國民黨介入的痕跡。

黨產會本週五將針對救國團是否為國民黨附隨組織，召開聽證程序。此次聽證爭點包括「救國團自一九五二年十月卅一日成立時起，有無受到國民黨實質控制？」及「救國團是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制？」

黨產會委員表示，若認定救國團是附隨組織，就會展開財產追徵，但追徵金額還要討論，黨產會也會在對善意第三人保護基礎下，討論轉型正義的極限。

調查報告顯示，救國團的成立是受時任國民黨總裁蔣介石指導，一九五二年成立時，隸屬國防部總政治部，並由當時總政治部主任蔣經國擔任救國團首任主任；救國團當時也被國民黨定位為黨從事青年活動的外圍組織，利用黨國取得國家資源。

調查也直指，救國團隸屬國防部時，其財務竟是由國防部委託國民黨委辦工作後，透過國民黨中央委員會「代領轉發」，將錢撥款給救國團，非由國防部直接編列預算給救國團，令人費解。

黨產會委員指出，此次聽證會爭點除討論救國團人事與財務，也要釐清救國團脫離政府的當下，是否有相當對價轉讓，這涉及對第三人的保護。該委員說，由於救國團是在蔣經國指導下，突然由行政院核示解除與國防部隸屬關係，非經買賣轉讓給第三人，應該無善意第三人保護的問題。