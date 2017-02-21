婦聯會資產大縮水 立委質疑已轉移
2017-02-21
懷疑「捐贈」轄下基金會 要求婦聯會公布近年財產轉移明細
〔記者蕭婷方／台北報導〕中華民國婦女聯合會財產來源受爭議，行政院黨產會將在四月針對婦聯會是否為國民黨附隨組織舉行聽證，婦聯會日前雖主動公布三八一億元財產，並願捐出二八○億元，但民進黨立委陳其邁昨質疑婦聯會轄下五個實質控制的基金會資產總額被低估，民進黨立委賴瑞隆也指出，追查財產過程中婦聯會財產不斷「減少」，懷疑轉移或「捐贈」到其他基金會，要求婦聯會應公告近年財產轉移明細；轄下國內十九個分會、十六個海外分會也要揭露財產資訊。
轄下5基金會資產 應重估市值
婦聯會另設有中華民國婦聯社會福利基金會、中華民國婦聯聽障文教基金會、華興學校財團法人、振興醫療財團法人、財團法人台北市私立華興育幼院，登記法人代表即為婦聯會主委辜嚴倬雲。陳其邁辦公室調閱資料指出，這些基金會財產估計有一七六．五四億元。
基金會由勞軍捐出資成立 附隨組織鐵證
陳其邁指出，基金會相關資產多年未重估，資產總額被低估，重估後市值一定不只這個數字。他也指出，各基金會由婦聯會的「勞軍捐」出資成立，蔣介石還將募得勞軍捐供婦聯會使用，足以證明婦聯會為國民黨附隨組織，要求黨產會嚴查。
此外，內政部昨依法公開中華民國婦女聯合會財報，婦聯會轄下僅有一棟新北市永和區八十八．二平方公尺房屋；但據內政部去年地籍總歸戶清冊，婦聯會至去年十一月底止，名下至少還有二筆土地、三筆房產，分別坐落新北市永和區、高雄市前鎮區，市值至少超過三九○○萬元。
面對婦聯會財產來源爭議，婦聯會十八日決定捐二八○億元自救，不過其中六十億元卻是捐給辜嚴倬雲擔任董事長的振興醫院，被外界質疑「左手捐右手」。師大教授范世平昨向辜嚴倬雲喊話，婦聯會本來就是特殊時空背景下的歷史產物，當台灣民主化後，走入歷史是必然的，籲讓婦聯會「在和諧的氛圍下有尊嚴地走入歷史」。
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