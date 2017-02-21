大法官能否替冤獄翻案 納入討論
2017-02-21
〔記者鍾麗華、項程鎮、張文川、黃欣柏／台北報導〕司法改革國是會議分組會議昨登場，由第二組率先開會討論，會議確認下次討論議題，包括大法官相關改革，例如大法官表決門檻與言詞辯論常態化，未來也將討論「金字塔型訴訟制度」等。
分組會議昨登場 下次鎖定大法官相關改革
司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正會後表示，昨天會中討論到需處理的大法官相關改革，包括現行大法官無法對司法個案進行救濟，導致經最高法院判決確定後，就算大法官認為判決違憲或是冤案，也無法影響冤獄被害人，因此下次會議要討論。
司法院長許宗力提出「金字塔型訴訟制度」，林峯正指出，由於最高法院、最高行政法院常對相同個案有不同見解，導致人民無法理解判決結果，因此司法院自動提案，希望能將最高法院法官人數精簡，未來相同案件應是同一群人審判，無須分庭，相同案件應得到相同審判結果。
林峯正表示，民眾長期不能忍受司法與政治好像永遠糾纏不清，司法碰到政治判決會轉彎，昨會中有非法律人的委員提出此議題，現場委員也認為，這件事情若沒有徹底檢討，提出能讓人民釋疑的方式，司改會議就沒有真正面對人民的問題。
昨天第二組的會議主題為「全民信賴、公正專業的司法」，討論近四小時；召集人林子儀說，會中決定下月兩次會議的討論議題，除籌備會原先設定的四大議題，再增列「檢討政治與司法之關係」、「設立司法政策研究機構」兩議題。
此外，針對外界對於推薦與會名單有些質疑批評，林峯正說，委員名額有限，一定會有遺珠之憾，決定前已儘量公開討論，讓外界看到，外界也可從未來公開的開會影片檢驗有沒有偏頗、獨厚。
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