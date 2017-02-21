最高院法官位階 擬提升為特任官

2017-02-21

〔記者項程鎮、黃欣柏、張文川／綜合報導〕司改國是會議籌備會和司法院研擬，未來最高法院法官員額縮編後，將開放一、二審法官到最高法院辦案，並提高最高法院法官的位階為特任官，須經總統提名和立法院同意。

由總統提名 經立院同意

司法院原先規劃，連律師和學者都可到最高法院當法官，後來發現可能會牴觸憲法和人事法規，例如憲法規定法官是終身職，律師和學者轉任法官後是否享有同等待遇，勢必引發爭議，因此研究結論只開放一、二審法官到最高法院當法官。

民間司改會執行長高榮志律師認為，八十八年間召開的全國司改會議，已確立縮減最高法院法官人數，這已是社會共識。最高法院近年來遇缺不補，並對案件控管，已朝此方向前進，如進一步讓最高法院法官任命程序須經國會審查，可提高最高法院法官的尊榮感，希望對審判品質有正面影響。

遴選一、二審法官到最高院

不過，有三審法官私下指出，最高法院法官變成政治任命，「好不好，見仁見智」，至於縮編的事可以不用急，因目前最高法院法官「六十歲以下只剩十幾位，再過五年就自然縮編了！」

司法院指出，初步規劃最高法院將從約八十位法官精減為十五至十七位，這十五至十七位法官，原則上先由目前的最高法院實任法官擔任，未來將逐步遴選一、二審資深法官到最高法院。

此外，為符合司法民主化和提高最高法院法官地位，最高法院法官的產生程序將比照司法院大法官，同樣由總統提名、立法院行使同意權；最高法院法官並有任期制，底下設有助理法官或研究法官協同辦案，負責過濾、篩選上訴案件和整理案情資料，供最高法院法官參考。

法界不同意見則認為，最高法院法官位階提高到和司法院大法官一樣是特任官，彼此對法律的見解可能會「相互角力」；司法院對此並不擔心，認為反能促成良性競爭，因雙方負責審理的法律案件類型不同，「大家都經過總統提名和國會同意，就不會有大小之分」。

司法院指出，上述最高法院改革方向涉及修法，若獲全國司改國是會議通過，將進一步研擬細節和配套措施，再將修法草案送立法院審查。