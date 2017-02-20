農會改選一票3至5千? 中市檢警查辦
2017-02-20
全國農會選舉昨天投票，由於選情激烈，選前就賄聲賄影，檢警也強力查賄，警政署長陳國恩（圖中）昨並到台中主持「今年農漁會選舉防賄制暴座談會」。據統計，台中檢警已偵辦八件賄選與暴力案，情資顯示會員代表一票三千元至五千元，暴力疑案則有兩件。彰化縣昨也查獲農會選舉首件疑似賄選，二人以五萬元交保。
（圖：記者張瑞楨翻攝，文︰記者張瑞楨）
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