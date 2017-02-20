冷眼集》「靠邊站」的冤仇

2017-02-20

記者鄒景雯／特稿

馬英九今天將出席郝龍斌競選主席辦公室成立茶會，這背後的故事可曲折離奇得很。對於馬先生這位不速之客，郝大兵方面有人向朋友大吐苦水道：「誰都知道馬支持吳敦義，他們兩人鬧彆扭，幹嘛牽拖到我們！」

稱為不速之客，其實還不夠精準，因為馬英九不僅是不請自來，事實上，郝團隊事前曾私下商請馬英九不要去，「死亡之握」事小，真正的顧慮是眷村鐵票區對馬英九的下台背影印象壞透了，郝龍斌若與馬英九太多連結，怎麼算都不是加分，因此特地禮貌性回絕。沒想到，馬英九方面竟自行宣布他要參加，根據描述，郝陣營得知消息後，有人，一張憨臉，當場皺成一團。

原來，數日前，吳敦義競選辦公室發言人林火旺在接受廣播訪問時，直指吳敦義的想法是馬英九與王金平都靠邊站，因為「馬王政爭」傷害太大，只要他們表態，黨內都會有另一邊人反對。此話一出，可不得了，聽說馬先生非常生氣了，氣到要吳敦義把林火旺換掉，結果吳敦義竟然不從，在國民黨內看來，此一切割，讓馬簡直就是氣上加氣，於是突然加演了這段好似「另結新歡」的賭氣之作。問題是，這可累到了「無辜」的郝龍斌。

不過，「靠邊站」的效應，同時也震盪到了王金平的支持者，國民黨中南部一些指標性人物今天也將現身郝茶會，去給大頭斌贊聲。這又是怎麼回事？一個挺王的地方角頭說，「馬王政爭」有是非，不能搞成沒是非，如果想要刀切豆腐兩面光，那他們也就連署是一回事，投票又是另一回事。

看來，這「靠邊站」的冤仇結大了。