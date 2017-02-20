司改國是會議分組討論 今登場

2017-02-20

〔記者張文川、鍾麗華／台北報導〕蔡政府最重要的競選承諾之一「司法改革國是會議」，今起密集展開為期三個月的分組討論會議，再於六月廿四、廿五日由總統親自主持總結會議決議定案；此次司改會議中，攸關人民參與審判的最重大司法變革，當屬審判制度，究竟是該維持現制的法官獨立審判，還是採取美國的陪審制，或者走向德國的參審制？將在第四分組中討論，分組會議結論將對總結論造成決定性影響，最受矚目。

聚焦陪審制、參審制

雖然司法院長許宗力對參審、陪審或維持現制持中立立場，尊重國是會議決定；但據指出，許宗力上任前曾在法曹協會舉辦的座談會上表示，陪審制經費龐大，有限預算恐難以維持民眾參與審判的熱情；日前他也在法官內部論壇發文指陪審制有嚴重的違憲疑慮，非修憲難以實施，因此不少法界人士認為，司法院可能比較傾向於參審制。

分組會議依五大主議題分為五組，分別為第一組「保護被害人與弱勢者的司法」、第二組「全民信賴公正專業的司法」、第三組「權責相符高效率的司法」、第四組「參與透明親近的司法」、第五組「維護社會安全的司法」。共一百零一位委員依分組進行討論，今起每週密集召開兩至三場分組會議，每組各開六次會，會議地點第一、二組在司法院，第三、五組在廉政署，第四組在總統府召開。

分組會議不開放旁聽，會後由司改籌備會公布新聞稿，會議不直播，但影片會在開會當日下午上傳至司改國是會議網站（https://justice.president.gov.tw/）。

分組會議今由第二組率先登場，內含「大法官解釋程序」、「雙元司法行政系統變革」、「法院組織與程序」、「專業法院與法庭」等四項議題，內容涵蓋廿五項子題。

第二組召集人為中研院法律所長林子儀，與會者有籌備委員司法院長許宗力、城邦集團首席執行長何飛鵬、期交所董事長劉連煜；八位「法律人」委員包括最高法院院長鄭玉山、司法官學院院長蔡碧玉、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北律師公會理事長張菊芳等，九位「非法律人」委員有勞工陣線秘書長孫友聯、資深媒體人范立達、國際透明組織台灣總會監事王文玲等人。