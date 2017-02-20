顏大和：制度面議題未提及 效果待觀察
〔記者張文川、項程鎮、王定傳／台北報導〕司法改革國是會議今天即將開始分組討論，有媒體報導，身兼檢察官協會理事長的檢察總長顏大和質疑司改會議「很多議題都是在作秀」，顏昨晚受訪時則表示，對於司改會議「我們拭目以待，站在關心國家司法制度的立場，我當然期待它要開好」。
法務部政務次長陳明堂昨則表示，法務部尊重總長的意見。
昨有媒體引用顏受訪的話說：「都定案了還開什麼？」指顏質疑司改會議是一場大秀，因為這次司法改革跟一例一休、年金改革一樣，早就已經有腹案了，票選委員也沒有被徵詢意願分配到適當組別，而討論議題號稱蒐集自各方意見，但「真的是那麼一回事嗎？」
顏澄清那根本不是專訪場合，而是前天有記者到他辦公室聊天，他的原意是司改會議還沒有開，各方就有各種不同意見，光是人選如何產生就造成紛紛擾擾，他認為不應該這樣，而是司法制度本身就要改革，像是司法行政一元化，免得司法院、法務部常常為了法案問題在打架。
聽到外界質疑 尚無法定論
顏大和並說，他聽到外面很多人在質疑籌備會已預設立場綁定議題，但現在會議都還沒開，他無法下定論。
但顏大和也認為，從司改國是會議的議題設定上，很多根本的制度面議題未被提及，效果如何有待大家觀察，請大家拭目以待，站在為了國家司法制度好的立場，他當然期待國是會議能夠開得好。
此外，全國司改國是會議將討論檢察官的法律定位問題，還將一併檢討檢察體系組織，檢察界擔心，這是黨政高層和部分民間司改團體「合意」，想取消檢察官的司法官屬性前奏，不少獲選參與司法國是會議的檢方代表甚至萌生退意，想辭去司改會議委員一職。一位擔任司改會議委員的資深檢察官指出，若真如傳言，黨政高層已定案，讓檢察官變成像一般公務員的行政官，檢察官將喪失獨立性，未來檢察官偵結前，應否起訴、或案件要辦到什麼程度，是否都要配合行政高層的意志？
對此爭議，一名律師指出，台灣檢察官可說是辦案主體，可指揮警方進行調查或自行調查；美國檢察官則是行政官、法庭活動者，偵查工作多是警察負責，檢察官則是對警察偵查結果作起訴與否決定，日本因二次大戰後受美國影響，檢察官角色與美國較為類似。
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