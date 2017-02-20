抗議詐騙犯遣中 我檢討與西關係

2017-02-20

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，羈押逾兩百名台灣人，並將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部昨再次譴責，強調對西國政府不友善的決定，外交部將再度召見西國駐台代表表達強烈立場，並「嚴肅檢討」台西關係。

根據中央社報導，西班牙政府日前同意把涉嫌電信詐騙的二六九名嫌疑人遣送中國，我駐西班牙代表處已掌握其中有二一八人是台灣人，在西班牙政府決定引渡後，仍須經過司法審理，法院預計三月初決定是否遣送。

陸委會昨強調，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國大陸任何作為而有所改變。

陸委會已向中國大陸當局表達深切遺憾與抗議，認為陸方的片面主張與作法，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也嚴重傷害台灣民眾情感。