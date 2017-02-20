| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

抗議詐騙犯遣中 我檢討與西關係

2017-02-20

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，羈押逾兩百名台灣人，並將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部昨再次譴責，強調對西國政府不友善的決定，外交部將再度召見西國駐台代表表達強烈立場，並「嚴肅檢討」台西關係。

根據中央社報導，西班牙政府日前同意把涉嫌電信詐騙的二六九名嫌疑人遣送中國，我駐西班牙代表處已掌握其中有二一八人是台灣人，在西班牙政府決定引渡後，仍須經過司法審理，法院預計三月初決定是否遣送。

陸委會昨強調，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國大陸任何作為而有所改變。

陸委會已向中國大陸當局表達深切遺憾與抗議，認為陸方的片面主張與作法，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也嚴重傷害台灣民眾情感。

廣告
  • 外交部長李大維。（資料照）

    外交部長李大維。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 西班牙 詐騙犯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：抗議詐騙犯遣中 我檢討與西關係


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.