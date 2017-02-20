去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
2017-02-20
〔記者羅添斌／台北報導〕行政院上週已完成一○五年度第二預備金動支報告，並送請立法院查照審議。行政院指出，去年第二預備金總計動支六十九億五六八二萬八千元，其中最大的一筆是農委會，達三十五億七千萬元，用以支出去年因寒害、颱風造成農漁業災損的緊急救助所需。
中央政府總預算每年都會編列第二預備金，以因應各項重大及緊急救助的經費使用，一○四年度共編列第二預備金七十五億元，年度結算共動支六十九億七七四○萬元，其中單筆超過五千萬元者有十七筆。
官員說，根據上週完成的一○五年度中央政府總預算第二預備金動支數額報告，一○五年度第二預備金編列七十四億元，年度結算共計動支六十九億五六八二萬八千元，其中單筆超過五千萬元者有十筆。
在部會申請動支第二預備金方面，以農委會三十五億七千萬元最高，其次是海巡署十二億三九一八萬四千元，包括因為專案勤務增加致艦艇油料及養護費用經費不足一億四二七三萬元，及海岸巡防總局人事費不足十億九六四五萬四千元；衛福部則達八億四四二三萬四千元，其中用以因應流感疫情所需的費用，就達六億○五○一萬五千元。
行政院主管部分，一○五年度共計動用第二預備金四七一八萬元，主要用在籌設不當黨產處理委員會所需經費二八二四萬元，其次是國發會辦理年金改革幕僚工作所需經費不足的一八九四萬元。
報告指出，在一○五年度第二預備金的各筆動支數，若按政事別來分類，一般政務支出為十五億一四二八萬三千元、教科文支出為一億四八三八萬九千元、經濟發展支出三十六億三六五九萬六千元、社會福利支出為十億一九○四萬三千元、社區發展及環保支出二七三九萬二千元、退休撫卹支出五億五二一五萬五千元，一般補助及其他支出五八九七萬元。
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