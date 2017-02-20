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風光受訪過後… 女士官督導長突調職

2017-02-20

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍目前司令部層級唯一一位女性士官督導長，也是憲兵指揮部首位女性士官督導長劉畢莉，日前才剛風光接受媒體訪問，卻已調職到憲訓中心教學研究組擔任教官，職務將由現任憲兵二○二指揮部士官督導長林壯吉接任。

憲指部︰學經歷完整 調任教官

由於事出突然，引發諸多揣測，甚至還有訊息稱劉畢莉是被檢舉，指其經歷不足，因此遭撤換，憲指部政戰主任謝明德昨澄清指出，劉畢莉擔任士官督導長的學經歷經過考核，合於人事規定，且她任督導長已達一年七個月，調整職務符合憲指部任期屆滿調任規定。

國防部長馮世寬上月視導憲指部時，劉畢莉同憲兵指揮官許昌在大門口迎接，也在業務簡報時向馮世寬說明憲兵提振士官兵士氣的具體作法，獲馮世寬讚許，媒體因此接連訪問劉畢莉，但風光受訪後卻被調職，引發議論。

謝明德說，考量劉各項學經歷完整，且近期在職進修期滿、成績優異，調任憲訓中心教官一職，可發揮其優異之本職學能，也有較多時間照顧家庭。

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  • 憲兵指揮部首位女性士官督導長劉畢莉。（資料照）

    憲兵指揮部首位女性士官督導長劉畢莉。（資料照）

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