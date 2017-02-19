兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍下一代海軍艦艇陸續服役，最快二○二○年，將有兩個航艦戰鬥群成型，為因應敵情威脅，蔡英文政府上任後，首批水面艦國造計畫將在今年陸續啟動！國軍將在今年年中啟動「鴻運計畫」、「澄海計畫」，打造兩艘萬噸兩棲船塢登陸艦，以及三艘具優異反艦火力的沱江級巡邏艦，上述兩項計畫總預算約二○七億餘元。
根據國軍去年公布「十二項造艦計畫」，我國將在二○四○年前建立下一代海軍戰力，研製新一代主力艦、飛彈巡防艦、國造潛艦、船塢登陸艦、沱江艦後續量產型、多功能人員運輸艦、快速佈雷艇等，總預算粗估約四千七百億元。
據國軍規劃，「十二項造艦計畫」除去年已啟動的潛艦國造案，新型船塢登陸艦「鴻運計畫」、沱江艦後續量產「澄海計畫」將在今年登場。
將取代旭海號登陸艦
由於我國向美國購置的「旭海號」船塢登陸艦艦齡已近五十年，因此，國軍今年至二○二二年編列六十二．九億元預算，打造排水量超過一萬噸的兩艘新型艦，將可搭載人員、車輛、登陸艇、AAV7兩棲突擊載具，艦尾亦規劃停機坪供直升機起降。
獨立防衛作戰能力強
相較於「旭海號」僅有方陣近迫系統、機砲、干擾彈等武裝，國軍擬在新一代船塢登陸艦增配一座MK-75艦砲、數組海劍二防空飛彈傾斜發射器，獨立防衛作戰能力明顯優於前者。
此外，為強化海軍反艦實力，國軍今年亦將啟動「澄海計畫」，研製三艘沱江艦後續量產型，總預算達一四四．三億元，自今年執行至二○二六年，確切動工期程將落在明年。雖海軍計畫建造八至十二艘沱江艦，但受限於預算金額龐大，因此拉長生產時間減輕財務負擔，亦可隨作戰需求研改設備。
沱江量產型加重加長
沱江艦原型艦排水量約五百噸，可搭載八枚雄二、八枚雄三反艦飛彈，火力和同噸位艦艇相比屬上乘。據悉，為增加沱江艦後續量產型航行穩定度，艦排水量、艦艇長度將微幅加重、加長，亦可能拆卸部分反艦飛彈，改裝設防空飛彈，增添艦艇運用靈活度。
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標題：兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
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