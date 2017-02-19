一週大事 （2月12日至18日）

2017-02-19

國內：

●台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車十三日在國道五號轉國道三號匝道滾落邊坡，造成卅三人死亡、十一人受傷。交通部十四日勒令蝶戀花停止旅行業務，十七日撤銷友力通運營業執照。

●原能會十五日確認，若無法找到核廢料集中式貯存場，蘭嶼核廢料應於九年內搬回核電廠及核研所。

●為避免禽流感H5N6病毒擴大蔓延，中央災害應變中心十六日宣布，除室內飼養的白肉雞以外，全國家禽自十七日起禁宰、禁運七天。

國外：

●北韓十二日朝日本海試射「北極星二型」中長程彈道飛彈，為川普當選美國總統以來，北韓首次試射彈道飛彈。

●北韓領導人金正恩兄長金正男十三日在馬來西亞吉隆坡機場遭特務刺殺身亡，享年四十六歲。

●巴基斯坦信德省清真寺十六日遭炸彈恐怖攻擊，造成至少八十八人死亡，伊斯蘭國（ＩＳ）事後宣稱犯案。