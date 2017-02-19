沈瑞章：歷劫歸來4個月 官方竟未做海事報告
2017-02-19
〔記者林欣漢、鄭瑋奇、吳欣恬／綜合報導〕遭索馬利亞海盜挾持一千六百七十二天的阿曼籍漁船「Naham3」輪機長沈瑞章去年十月廿六日獲救返台至今，政府竟從未派人來詢問他罹難船長鍾徽德死因，也未依法製作海事報告，沈瑞章痛批：「檢討什麼千錯萬錯，官員老闆都沒錯，都是小老百姓的錯。」
沈瑞章說，被海盜關了一千六百七十二天，回台過了一個溫暖的年，但只看到民進黨「國民黨化」，換人做還是一樣，百姓希望越大、失望就更大，心情真的很沉重。
根據「海事報告規則」規定，「船長遇船舶發生海事時，應依海商法第四十九條之規定，做成海事報告」。
航港局：漁船主管機關為漁業署
不過，該由哪個單位做海事報告卻未做？航港局和漁業署大踢皮球。交通部航港局副局長李雲萬表示，「Naham3」是漁船，主管機關為漁業署，加上事件發生地點太遙遠，不是在商港內或是商港區域中。李雲萬指出，只有漁業署才會知道遠洋漁船是否有發生狀況；漁船發生狀況後應該通知航港局，但是目前漁業署尚未向交通部通報。
李雲萬表示，外國籍船隻除非是在台灣管轄海域內發生事情，才會以港口國的立場，要求船長與相關人員做海事報告，否則就沒有規定要主動製作海事報告。
漁業署：非台籍漁船 義務性協助
漁業署副署長黃鴻燕則表示，「Naham3」非台灣籍漁船，因此漁業署是義務性協助，也只能尊重沈瑞章的意思。
漁業署在一月上旬曾派員協助船主和船員就積欠的薪水和道義上的賠償進行協調，而當時船主派代表出席，但沈瑞章以船主本人未出席為由不願意談。
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