228遺族籲：立院應速通過促轉條例

2017-02-19

求見總統提3訴求

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今年屆滿七十週年，數十位二二八受難者家屬經開會決定，將號召更多家屬連袂求見蔡英文總統，提出至少三大請求，包括立法院儘速通過「促進轉型正義條例草案」，成立促轉會啟動真相調查；未來官方調查報告應釐清責任歸屬，包括下令鎮壓二二八事件的蔣介石應負起最大責任；有關蔣介石鎮壓二二八的整個事件完整歷史應寫入教科書。

228真相寫進教科書 釐清鎮壓元凶蔣介石責任

蔡總統去年宣示，將在三年內公布二二八與白色恐怖事件的歷史真相調查報告，不過，攸關實踐轉型正義的民進黨版「促進轉型正義條例草案」在立院上會期卡關，遲未通過，引發眾多二二八受難者家屬憂心，江榮森、林黎彩等家屬十七日在二二八基金會執行長楊振隆的邀請下，在二二八國家紀念館開會。

對於家屬決定集體求見蔡總統，楊振隆當場允諾，表明將協助安排。

「促轉條例不能再拖！」江榮森表示，多位家屬在開會時達成共識，盼與蔡總統會晤，當面表達立院本會期要儘速通過促轉條例，實踐轉型正義有明確法源後，才能成立促轉會，進行二二八事件的真相調查，「促轉條例再不過，蔡總統三年內公布真相調查報告的承諾會跳票」。

林黎彩指出，家屬也盼向蔡總統表達，二○○六年二二八基金會出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」，指蔣介石是二二八事件的元凶，盼未來官方調查報告能以這份報告為基礎，增補新資料，釐清責任歸屬，並將這整段完整的二二八歷史寫進教科書。江榮森說，將二二八事件當年蔣介石下令鎮壓與事件爆發、各地屠殺的完整經過寫進教科書，以讓下一代記取二二八事件的教訓。