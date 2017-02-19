| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林全：政策應避免本位主義

2017-02-19

內閣共識營

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化內閣與部會之間的溝通整合，行政院長林全昨召集八十位政務官召開共識營，檢討去年「一例一休」等重大政策修法，林全期勉閣員政策的制定必須有前瞻性，要能預見危機與爭議，他指去年六十五％民間企業已實施週休二日，但勞動部當時數據沒有調查得很清楚，以致修法產生爭議，盼未來重大政策加強溝通，部會思考政策不要流於本位主義。

要求閣員要「預見危機」

林全召集行政院副院長林錫耀、政院秘書長陳美伶與各部會首長、政務次長、政務委員等政務官，在公務人力發展中心召開名為「行政院政務團隊工作會議」的共識營，除僑委會委員長吳新興因公出國外，政務官共八十人與會，這是林揆上任九個月來二度召集閣員腦力激盪，就政策形成與溝通彼此交換意見。

共識營歷時四個半小時才結束，林全稍早受訪表示，共識營就好像球隊上場打球，教練叫大家暫停，重新整隊、討論一下，盼將來形成更多的默契。

政策定案才對外論述

政院發言人徐國勇轉述，共識營達成共識，各部會首長要有政策論述能力，且必須是定案、成熟的政策才對外說明，若是形成中、未定案的政策，對外論述時不能隨便下定論，以免引起誤會，制定政策和修法時，應傾聽民意、注重與各團體溝通。

會中提及內政部次長花敬群去年拋出老屋買賣要附健檢報告，遭政院打臉，徐國勇說，老屋健檢一事還沒完全定案就對外說明，導致外界認為老屋買賣時必須檢附健檢結果，引發誤會。最近財政部在討論稅制改革，學者有不同看法，官員受訪時應避免被認為偏向某一方。

林全並提及，部會首長若意見不一致，例如討論到環評與經濟發展，有不同意見，部會首長可相約一起吃便當溝通，大家要強化溝通。

有關本位主義問題，徐國勇說，林全提到部會是否會有本位主義的問題，例如經濟發展，經濟部盼稅基愈少愈好，但財政部則希望稅基多徵收一些，林揆盼各部會敞開心胸，以同理心站在其他部會的角度考慮。

會中也提及疾管署國家實驗室的建置，在民進黨去年重返執政後，建置進度是零，國家反恐中心的建置也嚴重落後，決定要加速推動。

廣告
  • 為強化內閣溝通整合，林揆昨召集八十位政務官召開共識營。（記者黃耀徵攝）

    為強化內閣溝通整合，林揆昨召集八十位政務官召開共識營。（記者黃耀徵攝）

  • 科技部長陳良基昨出席內閣共識營。（記者黃耀徵攝）

    科技部長陳良基昨出席內閣共識營。（記者黃耀徵攝）

  • 衛福部長陳時中昨出席內閣共識營。（記者黃耀徵攝）

    衛福部長陳時中昨出席內閣共識營。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：林全：政策應避免本位主義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.