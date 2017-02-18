南市議長賄選案 李全教二審改判3年6月

2017-02-18

李全教：司法不公將上訴

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會議長賄選案，前議長李全教被控涉及賄選，一審被判刑四年，台南高分院昨二審宣判，改判有期徒刑三年六月，均褫奪公權五年。李全教回應說，司法不公，對司法感到失望，他會再上訴，希望有良心的司法官能勇敢站出來主持正義。

賴清德：黑金改革已完成

台南市長賴清德低調回應說，議長賄選案固然對台南這塊民主聖地的衝擊很大，但進而促成地方制度法的修改，讓議長、副議長的選舉改為記名投票，讓陽光照進地方政治，黑金改革已完成，後續司法問題就交由司法單位處理，他不再評論。

台南高分院昨天宣判，李全教的支持者二百多人到場，支持者不滿判決結果，在法院前抗議，高喊「司法死了」、「政治判決」後離去。

二審判決書指出，李全教在一○三年九月市議員選舉前，透過被告卓華民連繫，前往谷暮．哈就（原住民議員）的前競選總幹事羅進生住處，向羅表示，若谷暮支持他選議長，有把握在國民黨中斡旋讓谷暮可以「同額競選」，以及透過「企業家贊助」等方式行賄。

企業家贊助 法官認定就是賄賂

判決書指出，谷暮當時雖尚未當選議員，但李以上述條件綁樁谷暮，谷暮是否符合選罷法「有投票權人」的規定，只是「時間早晚」的問題，而非「是不是」的問題。

至於不正利益的認定，合議庭認為，所謂「企業家贊助」，只不過是把實際上的賄賂，「化整為零」包裝為「捐贈」或「贊助」，目的在規避政治獻金法的捐贈上限，實際上是做為買票的對價，就是賄賂。

同額競選做買票對價 也等同賄賂

另外，所謂「同額競選」的條件，合議庭也認為，此條件如用來做為買票的對價，也等同賄賂。

全案共有八名被告，除李全教外，前西港鄉長卓華民，一審被判刑一年八月，褫奪公權二年，並獲緩刑。不過，二審認為卓一、二審都翻供，並迴護李全教，因此撤銷緩刑宣告。前台南縣議員吳春成仍維持有期徙刑八月判決，另褫奪公權二年。

其餘五名被告，除了羅進生維持一年八月刑期及獲宣告緩刑外，無黨籍市議員郭秀珠、前民進黨台南市黨部評委蔡啟新、前台南縣議員楊明達、前民進黨員林聰彬等四人也維持無罪判決。全案仍可上訴。