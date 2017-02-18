模擬總統撤離 黑鷹首降國防部

2017-02-18

反制中國斬首戰 萬鈞計畫演練元首維安

〔記者羅添斌、涂鉅旻、彭琬馨／台北報導〕為反制中國可能對台進行斬首戰，及驗證總統在危難時的安全撤離「萬鈞計畫」有無疏漏，軍方昨天清晨展開模擬演練，空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機分別降落在國防部的博愛營區，模擬由黑鷹及海鷗直升機接送總統進行安全撤離任務。

直升機降落國防部 馮世寬：戰備整備

軍方官員表示，這是國防部遷到台北市大直之後，首度有直升機在國防部營區起降。

國防部長馮世寬昨在立法院受訪表示，這是戰備整備的一部分，操作項目以「安降」為主，是為了物資的運輸補給或撤離。演練主要是為漢光演習做準備，內容是要能讓總統、部長順利進入第二指揮所。馮世寬強調，直升機比車輛在路上行進還要快，因此做了這個準備。

昨天上午六時左右，記者現場目擊已有一輛空軍消防車及一輛救護車在國防部營區內待命，並有多位高階將領在演習地點守候，隨後只見將領們接待政府高級官員入內進行簡報及說明。

上午六時五十幾分，先是一架編號7005的空軍海鷗直升機降落在國防部博愛營區，在海鷗直升機完成任務起飛後，接著又有一架編號919的陸軍黑鷹直升機降落在同一地點，並在五分鐘後飛離。

由於直升機降落在大直的國防部營區，情況相當罕見，也引起路人的觀看。一位大直居民表示，前天就有直升機在附近飛行，但沒有降落，很可能是在模擬狀況，沒想到真的看到直升機降落了。

國防部昨天表示，國軍為精實戰備任務訓練及緊急應變能力，派遣空軍S-70C型機、陸軍UH-60M型機各一架次，在完整規劃及綿密安全管制編組，於博愛營區執行試降任務。

國防部說，為兼顧松山機場航運安全，已與民航局、松山機場塔台完成協調，任務時間規劃0650自松山機場起飛，0715前完成試降，以避免影響民航機起降及周遭校園學生活動，減少對居民干擾。

據悉，為模擬這次任務，黑鷹直升機數日前已進駐松山機場，昨非空機起飛，而是試載物資和人員。由於國防部可直通衡山指揮所，加上黑鷹直升機傳將擔任元首緊急撤離用的「萬鈞機」，外界好奇，此次是否演練元首撤離任務，但國防部未直接證實，僅說「戰備任務的訓練範圍廣泛」。