司改國是會議被批選人黑箱 許宗力：踩到地雷

2017-02-17

〔記者黃欣柏、鍾麗華／台北報導〕司法院長許宗力推薦司改國是會議律師代表，遭部分法官抨擊選才偏向民間司改會成員或與司改會理念相近者，許昨晚以「鄉民」身分在法官論壇上撰文回應，坦承「踩到地雷」，但也籲法官應有寬宏胸襟接納司改會成員與會。

府：黑箱說法不公平

司改國是會議分組會議將從下週一召開，總統府原規劃在本週一、最後一次籌委會當天就公布分組名單，但因作業不及，一延再延，相關名單卻在當天外流，五名律師的推薦名單被質疑都是民間司改會的成員，而名單也從週三要公布，拖到昨天都尚未公布。

針對分組會議委員遴選遭質疑為「黑箱」、被特定團體操控等質疑，總統府發言人黃重諺昨強調，籌委會是以最公開透明方式進行安排，相關資訊也同步刊登在網站上，所謂「黑箱」說法並不公平。

許宗力則發文指出，司改籌委會決議從對司改有積極建言的民間團體挑選，他很自然就推薦司改會、台權會及婦女新知等團體律師，沒想到「踩到地雷」，也沒想到名單會外流，更沒想到法官們痛恨司改會已到勢不兩立地步。

許說，即使意見不同，但推司改不邀請倡言司改的司改會「總是有點缺憾」，法官們應以寬宏胸襟允許司改會參與討論，希望此次「通敵」問題能就此打住。

對於法官退休給付問題，許澄清行政團隊陸續徵詢各界意見並努力與總統府協商，並無外傳與副總統陳建仁達成共識，近日還會成立專責小組，他深知法官辛勞未獲肯定，盼大家一起克服困難。

雖然名單還未公布，不過，總統府昨公布了第一輪分組會議的時間地點，分別是廿日在司法院召開第二組「全民信賴公正專業的司法」會議、廿二日在廉政署召開第三組「權責相符高效率的司法」、廿四日在總統府召開第四組「參與透明親近的司法」，三月一日在司法院召開第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，以及二日在廉政署召開第五組「維護社會安全的司法」。