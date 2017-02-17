| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

泰源事件搬上舞台

2017-02-17

以泰源事件改編的歷史舞台劇「SIRO HEROes」，將於二月廿五、廿六日於南海劇場登場。曾以泰源事件為靈感編寫《亡命關》一曲的閃靈樂團主唱、時代力量立委林昶佐昨在記者會上表示，在台灣談歷史事件，常被說是在挑撥對立，透過戲劇表演，是了解台灣歷史的好機會。（圖文：記者鄭鴻達）

廣告
  • 泰源事件搬上舞台（圖文：記者鄭鴻達）

    泰源事件搬上舞台（圖文：記者鄭鴻達）

  • 泰源事件搬上舞台（圖文：記者鄭鴻達）

    泰源事件搬上舞台（圖文：記者鄭鴻達）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林昶佐 泰源事件 白色恐怖
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：泰源事件搬上舞台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.