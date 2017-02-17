2017-02-17

以泰源事件改編的歷史舞台劇「SIRO HEROes」，將於二月廿五、廿六日於南海劇場登場。曾以泰源事件為靈感編寫《亡命關》一曲的閃靈樂團主唱、時代力量立委林昶佐昨在記者會上表示，在台灣談歷史事件，常被說是在挑撥對立，透過戲劇表演，是了解台灣歷史的好機會。（圖文：記者鄭鴻達）