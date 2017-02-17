基層農會19日改選 林揆指示加強查賄

2017-02-17

〔記者李欣芳、王俊忠、吳俊鋒／綜合報導〕全國基層農會選舉將在十九日投票，行政院長林全昨指示加強查賄，他表示，選舉在即，是賄選案件發生的高峰，端正選風是非常重要的工作，農委會與各級農會主管機關、檢察機關與警察單位均應嚴陣以待，他要求這次選舉要防範金錢及暴力介入。

基層農會選舉向來為地方派系甚至政黨的兵家必爭之地，歷來選風不佳，金錢與暴力介入傳聞不斷發生，蔡政府決定這次要加強查賄。

新化農會傳買票 1樁腳8萬元交保

台南地檢署昨即查獲今年農會選舉台南地區首件現金賄選案。戰況激烈的新化區農會一名蔡姓小組長疑似農會某代表的樁腳向會員買票，有幾位會員與證人坦承收受賄款，一票價碼一千二百元到二千元。檢方訊後，坦承交付賄款給選民的蔡姓小組長以八萬元交保。