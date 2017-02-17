基層農會19日改選 林揆指示加強查賄
2017-02-17
〔記者李欣芳、王俊忠、吳俊鋒／綜合報導〕全國基層農會選舉將在十九日投票，行政院長林全昨指示加強查賄，他表示，選舉在即，是賄選案件發生的高峰，端正選風是非常重要的工作，農委會與各級農會主管機關、檢察機關與警察單位均應嚴陣以待，他要求這次選舉要防範金錢及暴力介入。
基層農會選舉向來為地方派系甚至政黨的兵家必爭之地，歷來選風不佳，金錢與暴力介入傳聞不斷發生，蔡政府決定這次要加強查賄。
新化農會傳買票 1樁腳8萬元交保
台南地檢署昨即查獲今年農會選舉台南地區首件現金賄選案。戰況激烈的新化區農會一名蔡姓小組長疑似農會某代表的樁腳向會員買票，有幾位會員與證人坦承收受賄款，一票價碼一千二百元到二千元。檢方訊後，坦承交付賄款給選民的蔡姓小組長以八萬元交保。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 低價團頻出事 林全︰立即盤查
- 天公不作美 「圳頭祭」求風調雨順
- Panasonic 要冷氣安靜 空調早販開打 品牌PX系列 19分貝超靜音 淨氣功能升級
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 內湖成功橋8月拓寬 108年完工
- 桃園》7個地區農會 大打爭奪戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 COA issues ban on shipments of poultry for week
- 遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時
- 川普首次個人記者會 抱怨接了個爛攤子
- 《中英對照讀新聞》Why this West Virginia police department just added 11 grandmothers to the force 西維吉尼亞州這個警察局為何增聘11名阿嬤擔任警力
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
- 機捷自由試乘首日／ 北車擠爆 桃園還好
- 自由談》蔡英文面對的是胖虎
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 嘉縣1未登記禽場 飼主涉棄置死禽
- 全美串聯無移民日
- 車禍2傷者 轉普通病房
- 學測滿級分 宜蘭2人
- 台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- 林英傑「裝小」登板 7球收拾三兄弟
- 苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮
- 台男冒檢察長 詐中國清大教授8千萬
- 毛孩警察授階 升官1線4星
- 赴玉里探子弟 東港親屬團漸凋零
- 泰豐廢碳渣續污染 居民促快清
- 黃心娣揪練瑜伽 爆簡宏霖不太硬
- 黑道與酒店妹入黨爭議 吳敦義暗批蔡正元洩密、栽贓
- 「紅害」拉警報 中南部天空灰濛濛
- 自由廣場》遊覽車三個不安全
- 終結連3升 台幣貶2.7分
- 徐佳瑩搞笑扮雞姊 為巡演拚體能
- 青爺單手扛瓦斯桶 帥的咧
- 0.1趴小勝三星 蘋果去年Q4躍手機龍頭
- 全部同額選舉 成功農會改選平靜
- 新北各高中學測沒滿級分 兩人74級分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基層農會19日改選 林揆指示加強查賄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分