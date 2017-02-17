台立委團首訪國務院 拜會亞太副助卿
〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕台美國會聯誼會會長蕭美琴等八位台灣立委今天進入美國國務院，拜會亞太副助卿董雲裳。民進黨立委王定宇傍晚於雙橡園表示，這項安排應是經過高層同意，代表台美關係更穩定。
王定宇：象徵台美關係更穩定
台灣立委過去曾個別進入過國務院，但以訪問團形式到國務院和資深官員洽談則是首次。前年蔡英文與朱立倫以總統參選人身分訪美，也都在國務院與當時副國務卿布林肯會談。
雖然川普政府元月才就任，國務卿提勒森任命被國會通過不久，主管東亞事務的主管還未確定，但美國政府顯然有意延續歐巴馬政府第二任的作法，逐步改變過去自我設限的一些政策指導原則，讓美台的交往正常化。
拜會20多位國會議員
蕭美琴等跨黨派立委組成的代表團於美東時間十四、十五日兩天拜會了眾院外委會主席羅伊斯，接替邵建隆的亞太小組主席游何，以及參院外委會資深議員卡登等廿多位國會議員。此外，也拜會了董雲裳等行政部門的資深官員。
台北駐美代表處今天傍晚在雙橡園舉行雙橡園八十風華紀念郵票揭幕儀式。台北駐美代表處第一次發行雙橡園紀念郵票是在國安會秘書長吳釗燮擔任駐美代表時。
蕭美琴在記者會上表示，此行主要與美方討論美台在經貿、安全與國際參與方面的互動，也特別關注川普的亞太經貿戰略是否會以雙邊協定方式來呈現。川普對國際組織及多邊協議的態度與過去不同，但還是要繼續爭取美國在這方面對台灣的支持。
對於台灣擔心今年五月可能收不到世衛大會的邀請函，王定宇說，拜會時對這個議題多有討論，相關美方朋友也關心，他們正在努力中。台灣的信心要靠自己，美國朋友很幫台灣，但他們也有自己的國家利益。
國民黨立委江啟臣則表示，美方友人的看法是川普還需要時間，且很多決策官員仍未到位，川普應該想做些不同的事，會著重實際利益，但與許多主要國家的關係，原則上，最後還是會回到既有軌道。民進黨立委尤美女說，有美方朋友提醒台灣，要學習日本首相安倍，根據台灣需要提出自己的議程，而不是等待川普做決定。
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