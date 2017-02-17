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陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵

2017-02-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕傳出美國未來將派陸戰隊駐守美國在台協會（AIT）內湖新館一事，國內學者昨多認為，一旦屬實將是對台灣展現友好的象徵性動作，由於陸戰隊向來駐守美國在外的使館與政府機構，等於美方在位階上將AIT「等同於外交使館」。不過，學者分析也提到，此舉對美方「一中政策」不會有太大改變。

蔡明彥：AIT定位等同使館

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥認為，陸戰隊若確定駐守AIT對台灣來說是好的，也許不是台美關係前進一大步，但確實是「象徵意義上的創舉」。蔡明彥指出，因台美沒有邦交，美國過去處理相關事務都非常小心，若未來陸戰隊駐守AIT，則顯示美方將AIT定位「等同外交使館」。

淡大戰略所助理教授黃介正則認為，陸戰隊員進駐AIT主要是保護美方館員與館產，「對台美關係當然有正面意涵」，但對整個格局沒有太大影響。黃舉例，過去台灣駐華府代表處也有憲兵駐守，AIT有陸戰隊進駐應是美國在全球對安全問題上的佈局，台灣以平常心看待就好。

嚴震生：美一中政策不變

政大國際關係研究中心兼任教授嚴震生也認為，陸戰隊駐守AIT有其象徵性意義，但不會改變美方現有的一中政策。由於美國在全球的駐點、代表處，都可能成為恐攻目標，AIT未來新館納入反恐的安全系統，對美方來說也是「順理成章」。

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  • 前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣。（記者曹郁芬攝）

    前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣。（記者曹郁芬攝）

  • 美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣透露，新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。（記者張嘉明攝）

    美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣透露，新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。（記者張嘉明攝）

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