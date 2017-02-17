AIT台北新館 安全規格比照美使領館
2017-02-17
〔記者涂鉅旻、彭琬馨／台北報導〕前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣透露，位於北市內湖的AIT台北辦事處新館區將打造「陸戰隊之家」，美方亦將派陸戰隊駐守。AIT昨未否認此一說法，僅強調未來將持續深化美國對台灣的承諾，並與地方當局合作，共同維護內湖新館安全。
堡壘式設計 高牆維安 內建安全崗哨
AIT台北辦事處現址位於北市信義路上，今年將搬入位於北市內湖金湖路的新館，佔地約六．五公頃，安全標準比照美國駐其他邦交國的使領館，除在採堡壘式設計的主建築外圍築起高聳圍牆外，內部更設置斜坡車道、多個安全崗哨，啟用後將嚴密管制通訊與人車進出，維安、安全規格更勝信義路現址。
楊甦棣昨出席研討會致詞時表示，未來AIT內湖新址完工後，美國陸戰隊將駐點進行安全維護。AIT發言人游詩雅昨受訪時未直接否認此說法，僅表示AIT無法公開討論維安細節；游詩雅說，AIT內湖新館展現美國現在到未來都會持續深化對台灣的承諾，按協會現址慣例，未來的內湖新館人力將與地方合作。
美國依據「外交機構法」，一九四六年起授權美國海軍陸戰隊駐守美國駐外大使館，由美國海軍陸戰隊使館警衛隊（Marine Corps Embassy Security Group）負責，全球總兵力約一千餘人。
使館警衛隊在全球部署九個分指揮部，駐守於美國一百四十八個使館與領事館，最高指揮官為上校。各分遣隊最高指揮官軍階為上士至一等士官長，率領五名以上隊員維護使館內機密文件、設備與人員安全。
二○○五年起 AIT已派駐便服武官
美國一九七九年和我國斷交，衛戍美國駐台機構的美國海軍陸戰隊分遣隊員撤離，在該年承接美、台相關業務的AIT，聘僱便衣保全人員戍守。雖美國政府二○○五年起派少許武官進駐AIT台北辦事處，但為保持低調，這些武官不得著軍服。
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