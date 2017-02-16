日台交流協會派員 高中駐點教日文

2017-02-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本將駐台機構正名為「日台交流協會」後，今年進一步在台灣推出「日語合作夥伴派遣計畫」，昨起派出第一期夥伴到台灣高中駐點，支援日語教育。日台交流協會表示，日本三年前開始與東協十國合作推行此計畫，今年首度在台灣實施，這些夥伴協同教學的同時，也將學習台灣的語言及文化，盼望成為日本與台灣的橋樑。

「日語合作夥伴派遣計畫」是由日本外務省轄下的獨立行政法人國際交流基金會主理，自二○一四年起由該基金會與東協十國進行語言合作，今年委託日台交協、台灣亞東關係協會及教育部協助，派遣首期夥伴到台灣。

日台交協昨日在台北舉行首期五名「日語合作夥伴」來台歡迎會，日本駐台代表沼田幹夫與教育部常次林騰蛟亦出席並致詞。五名夥伴將在台北成功高中、高雄鳳新高中、台中豐原高中、基隆女中與新北高中等校駐點約半年。