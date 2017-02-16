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司改國是會議名單 非法律人過半
2017-02-16
首場分組會議下週一舉行
〔記者鍾麗華、楊國文、溫于德／台北報導〕總統府司法改革國是會議下週一將舉辦首場分組會議，不過，五名律師代表票選結果昨才出爐，總統府今天才會公布各分組出席委員的完整名單。國安會諮委林峯正表示，過去司法改革，很多事情就卡在法律人間不同的立場，所以這次特別安排非法律人過半，希望解決這樣的問題。
總統府雖尚未正式公布名單，但在週一召開最後一次籌備委員會後，名單已外流，法務部證實名單有八成正確性。根據這份名單，非法律人包括作家張娟芬與平路、導演馮賢賢、勵馨基金會執行長紀惠容、智障者家長總會副秘書長孫一信、媒體人范立達等人，法界人士則有台灣高等法院法官林孟皇、法務部參事陳瑞仁、司法官學院院長蔡碧玉等人。
律師公會全國聯合會昨公布律師界票選代表，得票最高的是尤伯祥律師，二至五名依序為林志忠、吳光陸、施秉慧與黃旭田等五人。
此外，有司法官前天在「法官論壇」質疑司法院長許宗力推薦的律師代表都是民間司改會的成員，律師公會全國聯合會推薦的全軍覆沒、黑箱作業等；許宗力透過司法院秘書長呂太郎表示，站在司改立場推薦人員無黑箱問題，且推薦作業透明，入選與否非許一人能決定。
司改國是會議已經敲定廿大議題，其中，司法院已擬定我國未來審判制度傾向朝參審制方向改革，已提交此司法改革國是會議討論。
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