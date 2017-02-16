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陳建仁︰年改若成功 其他改革一定行
2017-02-16
〔記者鄭鴻達／台北報導〕副總統陳建仁昨晚出席台灣國家聯盟舉辦的「用台灣的名行入國際」募款餐會時表示，台灣民主乃前輩們一滴血、一滴淚所累積而來，大家去年把選票投給蔡英文總統與他，就是希望推動改革，年金改革雖吵吵鬧鬧，但只要有決心就能做到，只要年金改革能成功，其他改革也一定能成功。
盼年改法案 本會期通過
陳建仁強調，春節前新政府完成年金改革國是會議，以行動證明台灣是能理性討論公共議題的社會，年金改革目前已到修法階段，軍公教勞等相關年金改革法案也將於本會期送入立法院，他期待會在本會期通過，若這能成功，司法改革、轉型正義等改革，也一定能成功。
對於改革問題，陳建仁指出，改革已經開始，改革一定要做，為了讓台灣更自由、民主與公義，希望大家能給他們更多支持，也希望有朝一日，台灣能用真正的名字走入國際，讓全世界都看到台灣，是一個正常的國家。
陳建仁表示，台灣民主是前輩們一滴血、一滴淚累積來的，台灣能經歷三次實實在在的政黨輪替，是台灣人共同的光榮與驕傲，更因此得到國際社會普遍的肯定，而「自由之家」今年報告，也指出台灣蟬聯自由民主國家，更獲得比美國八十九分還高的九十一分。
陳表示，曾有新加坡國會議員對他說，台灣民主是重要模範，若沒台灣，亞洲的民主自由會更加困難。
陳建仁強調，大家去年把選票投給蔡總統與他，就是希望能推動改革，過去九個月來，蔡總統與他及行政團隊，以最大努力推動每項改革，絕不讓大家失望，改革有許多挑戰、改革很辛苦及困難，但只要有大家的支持，他就能繼續勇敢向前進。
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