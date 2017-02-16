挺吳中常委提案查洩密 洪反批污衊黨務人員

2017-02-16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨被爆黑道入黨爭議，由於此事被影射與國民黨主席參選人吳敦義有關，二十四位挺吳派中常委在昨日中常會上提案要求調查追究黨部洩密責任，讓中常會變成一場「公堂會審」，結果只釐清消息源頭是政策會執行長蔡正元來自一位媒體人的告知，根本無法揪出洩露資料的「嫌犯」，全體連署提案的中常委還被黨主席洪秀柱倒打一耙，痛批提案內容污衊黨務人員，最後結論則是儘快成立選監委員會處理本案。

多位中常委接連提出質疑，洪秀柱則輪番點名台北市黨部主委陳永仁、兼任組發會主委的副秘書長張雅屏、蔡正元等人回答；陳永仁的「證詞」強調萬少丞的入黨申請資料並沒有送到黨中央，又強調台北市黨部無人外流。

蔡正元︰萬少丞入黨 和Ｗ姓候選人有關

這起洩密風波的最新發展為蔡正元首度透露，有關萬少丞入黨的事情，他是在一月二十三日晚上前國民黨主席連戰尾牙宴時，被一位重要的媒體人士告知提醒，才發現這起有關「Ｗ姓候選人」、「Ｈ介紹人」、「Ｙ議員」的事情，當晚即提醒張雅屏處理此事，張雅屏則立即指示陳永仁處理。