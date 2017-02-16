黃復興急轉彎︰免另繳百人連署書
〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的三十份合格黨員連署書，還須另繳一百位以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑暗助爭取連任的黨主席洪秀柱；輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨昨連署二十位中常委提案，要求黨中央調查並追究責任，最後在黨主席洪秀柱裁示要求改弦易轍下，黃復興黨部主委金恩慶總算低頭，同意取消此一不合理的要求。
20中常委提案促追究責任
透過競選辦公室先爆料此事的黨主席參選人郝龍斌在中常會上發言表示，他要謝謝金恩慶的「好意」，但連署的事讓參選人自己來做就可以，並當場要求黨中央應該發出正式公文，要求黃復興停止執行這項要求。
在郝龍斌說完話後，洪秀柱隨即表示，「既然各候選人不領這個情」，黃復興就重新改變動員方式，以別的方式來，她要求金恩慶回去後重做修正，另再以公文通知黃復興黨員。但洪強調，黃復興黨部下達此令，只是希望黨代表參選人透過多連署一些黨主席選舉的連署書，與黨員互動，黨內應肯定黃復興的精神，而且只是鼓勵性質，沒有強制性。
金恩慶則解釋，原本要求黨代表參選人額外繳交一百份黨主席選舉連署，只是鼓勵、沒有強制，繳不繳都與參選資格無關，而且未要求為特定對象連署，可以連署任何一位黨主席參選人，甚至可不連署，黃復興黨部每隔一段時間會把連署書送交給五組參選人，「我們立場是善意的」。
不過，中常委李德維當面告訴金恩慶，「不要再好心幫五位參選人連署」，隨後郝龍斌也發言反對，再加上洪秀柱的裁示，金恩慶終於改口說，既然大家有意見，黃復興會重新檢討政策，改為要求參選人要繳交黨員拜訪紀錄，「不連署我們也可以尊重」。
國民黨立院黨團總召廖國棟稍早批評，此事已扭曲了黨主席選舉的公平性，這都是不應該有、也不能夠發生的，「不知到底誰在下令，怎會出現這種離譜的事！」他強調，國民黨有黨規，現在卻有這種無所不用其極的事情，只為了讓單一候選人獲得一定選票，對黨而言都是負面做法。黨團副書記長許淑華也說，選舉應回歸現有制度，過去沒有的連署，就不要橫生枝節去規定。
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