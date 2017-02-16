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傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫

2017-02-16

「不介入政黨選舉 未做允諾」

〔記者張瑞楨、施曉光、許展溢、郭安家、林良昇／綜合報導〕國民黨爆發大量人頭黨員、黑道入黨等爭議後，平面雜誌昨還報導台中數家酒店的酒店妹，被「團購」集體加入國民黨，並指台中「金錢豹」酒店老闆袁昶平坦言有藍營大老找他幫忙。對此，袁昶平昨發表聲明，指國民黨高層確實曾透過管道與他連繫，但基於不介入、不參與政黨選舉的立場，並未做出任何允諾，也未與相關人士會面。

黨中央︰職業不分貴賤 歡迎加入

國民黨文傳會副主委胡文琦回應，只要認同國民黨與三民主義的民眾，符合該黨新徵黨員辦法相關規定，沒有素行不良者，都歡迎加入，且職業不分貴賤，有些人在酒店服務工作，憑藉勞力賺錢，不應該被污名化，相較民進黨過去掏空國庫的作為，遠比這些被污名化的酒店服務女子更嚴重，但有心人士卻只想在這些酒店服務工作的人身上做文章。不過他也強調，黨部系統會在後端以高道德標準進行把關，不是想進來就進得來。

對於傳酒店妹入黨一事，國民黨主席參選人郝龍斌指出，集體入黨、黑道入黨事件一日一爆，對黨形象傷害非常大，黨中央應組織公正公平的評鑑委員會，由各參選人派代表參加，釐清事情，「愛黨就不要傷害黨」。

詹、郝︰對黨很傷 吳︰沒聽說

黨主席參選人詹啟賢也表示，此事對黨很傷，因國民黨需要的是具政治理念的人入黨。

黨主席參選人吳敦義被媒體追問酒店妹入黨一事，吳表示，「我從未聽聞。」吳參加北市體育總會會員大會致詞時提到，「我現在正水深火熱，跑的行程比一般還要多一點」。

此外，國民黨主席洪秀柱透露，屏東縣黨部情況相當嚴重，有幾千人申請入黨，而且是在民進黨、國民黨之間跑來跑去的人，屏東縣黨部已和民進黨當地黨部合作查核，只要發現雙重黨籍，兩黨應該都會予以剔除，「我們不要沒事移來移去的黨員」。

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  • 國民黨黨魁選舉爭議不斷，昨傳金錢豹等酒店的酒店妹，被「團購」加入國民黨。圖為金錢豹外觀。（資料照）

    國民黨黨魁選舉爭議不斷，昨傳金錢豹等酒店的酒店妹，被「團購」加入國民黨。圖為金錢豹外觀。（資料照）

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