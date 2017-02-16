快訊明華園愛的波麗路台中登場
傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫
2017-02-16
「不介入政黨選舉 未做允諾」
〔記者張瑞楨、施曉光、許展溢、郭安家、林良昇／綜合報導〕國民黨爆發大量人頭黨員、黑道入黨等爭議後，平面雜誌昨還報導台中數家酒店的酒店妹，被「團購」集體加入國民黨，並指台中「金錢豹」酒店老闆袁昶平坦言有藍營大老找他幫忙。對此，袁昶平昨發表聲明，指國民黨高層確實曾透過管道與他連繫，但基於不介入、不參與政黨選舉的立場，並未做出任何允諾，也未與相關人士會面。
黨中央︰職業不分貴賤 歡迎加入
國民黨文傳會副主委胡文琦回應，只要認同國民黨與三民主義的民眾，符合該黨新徵黨員辦法相關規定，沒有素行不良者，都歡迎加入，且職業不分貴賤，有些人在酒店服務工作，憑藉勞力賺錢，不應該被污名化，相較民進黨過去掏空國庫的作為，遠比這些被污名化的酒店服務女子更嚴重，但有心人士卻只想在這些酒店服務工作的人身上做文章。不過他也強調，黨部系統會在後端以高道德標準進行把關，不是想進來就進得來。
對於傳酒店妹入黨一事，國民黨主席參選人郝龍斌指出，集體入黨、黑道入黨事件一日一爆，對黨形象傷害非常大，黨中央應組織公正公平的評鑑委員會，由各參選人派代表參加，釐清事情，「愛黨就不要傷害黨」。
詹、郝︰對黨很傷 吳︰沒聽說
黨主席參選人詹啟賢也表示，此事對黨很傷，因國民黨需要的是具政治理念的人入黨。
黨主席參選人吳敦義被媒體追問酒店妹入黨一事，吳表示，「我從未聽聞。」吳參加北市體育總會會員大會致詞時提到，「我現在正水深火熱，跑的行程比一般還要多一點」。
此外，國民黨主席洪秀柱透露，屏東縣黨部情況相當嚴重，有幾千人申請入黨，而且是在民進黨、國民黨之間跑來跑去的人，屏東縣黨部已和民進黨當地黨部合作查核，只要發現雙重黨籍，兩黨應該都會予以剔除，「我們不要沒事移來移去的黨員」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 研發治癌藥 上毅與島津製作所結盟
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中
- 振作，新生活！
- 道奇開幕戰 除了他不做第二人想
- 自由廣場》（北社評論）綠營的質變
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 旗鼓渡輪票價 3月起調漲
- 「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路
- 高雄道路挖掘管理中心 3月底開張
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 司機姊姊爆料 蝶戀花用將報廢拼裝車
- 北門區志發表 學者感動：9旬耆老熱情
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 鄒族戰祭登場 長老憂傳承
- 維冠受災戶 促將建商依殺人罪重判
- 聯合國堅持兩國方案解決以巴衝突
- 125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男
- 《觀察筆記》舉國皆哭
- 海岸線內移
- （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
- 總統任文總會長 馬交棒劉兆玄改變慣例
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦
- 汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 歷史縮影 澎湖司法檔案展
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 裘莉的味道 兒時母親的最愛
- 山佳舊車站拆圍籬 恢復日治原貌
- 《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
- 寵物棄養收費 桃園預計4月實施
- 川普廢除能源監管規則
- 林口5萬噸配水池 啟用
- 藝術料理大賽 彰投學子「金」讚
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分