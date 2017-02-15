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黃國昌嘆小黨經營辛苦

2017-02-15

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕時代力量創黨將滿兩年，對於新興小黨面臨的挑戰，時代力量黨主席黃國昌昨接受廣播專訪時表示，拓展據點的主要挑戰就是錢，小黨較辛苦，他並諷刺「看到國民黨哭窮的時候，自己都要掉眼淚」，指國民黨一個月的開銷，比時力一整年開銷還要多。

被問到時代力量是否瞄準二○一八年選舉布局，甚至挑戰縣市首長選舉？黃國昌表示，競選縣市首長要考慮的因素較多，目前時力最重要的目標仍著眼議員選舉，要讓更多人進入地方議會發聲，並吸引有理想的人投入政治。

外傳黃可能參選新北市長，黃國昌表示，「全部時間都投入國會、黨部工作，未思考參選」。

至於地方選舉布局，據透露，台北市議員方面，包括太陽花學運成員吳錚、時力立委林昶佐的助理林穎孟、割闌尾團隊代表曾光志等都有可能投入參選。台中市部分，時力立委洪慈庸、徐永明都與台中市長林佳龍團隊互動良好，因此，時代力量在台中市議員的提名上，與民進黨間應能協調順利。

至於第三勢力的社會民主黨，主要成員苗博雅、呂欣潔之前都曾於二○一六年參選台北市立委，落選後兩人仍在基層和網路族群耕耘，也被認為可能是投入二○一八年議員選舉的人選。

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  • 時代力量黨主席黃國昌昨接受廣播專訪時表示，拓展據點的主要挑戰就是錢，小黨較辛苦。（資料照）

    時代力量黨主席黃國昌昨接受廣播專訪時表示，拓展據點的主要挑戰就是錢，小黨較辛苦。（資料照）

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