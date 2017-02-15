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國民黨主席選戰》詹啟賢秀出客家子弟身分

2017-02-15

〔記者蔡孟尚、黃美珠／竹縣報導〕國民黨主席參選人詹啟賢昨天上午到新竹縣芎林鄉文林閣參拜，下午到新埔褒忠亭義民廟，祈求順利當選。詹啟賢說，他決心要選黨主席，同時也要選二○二○年的總統，這是他對國民黨以及黨員們的政治承諾，也是對民間期許的回應。

詹啟賢受訪說，國民黨總統候選人的產生有一定的機制，在這個機制下，他該承擔就承擔、義無反顧，該抬轎就抬轎。

詹啟賢說，他雖出生在彰化員林，但祖先來自苗栗卓蘭；詹到新埔褒忠亭義民廟，以客家子弟的身分，上香稟告義民爺爺，他將參選國民黨主席，同時也要選二○二○年的總統。

詹啟賢表示，國民黨在台灣有一定的責任要承擔，有使命要去承接。國民黨必須改變也要改變，而他可以改變國民黨，因為他沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊思維卻有新觀念，還有民間企業經營的歷練，以及一定的國際觀來看台灣將來所面臨的困境，他說，前述這些都是要帶著國民黨，來為整個國家社會服務的動機。

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  • ▲國民黨主席參選人詹啟賢昨到新竹縣芎林文林閣、新埔褒忠亭義民廟參拜，祈求順利當選。（記者蔡孟尚攝）

    ▲國民黨主席參選人詹啟賢昨到新竹縣芎林文林閣、新埔褒忠亭義民廟參拜，祈求順利當選。（記者蔡孟尚攝）

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