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國民黨主席選戰》吳敦義允帶領黨走出困境

2017-02-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨天走訪新竹市公學新城及武陵空軍眷村國宅，全力搶攻黃復興選票，他提到國民黨這十幾年從在野到重返執政過程，雖然現在國民黨在谷底，但只要能重新整頓，一定能重新贏得民心。

根據國民黨二月十四日公布的資料顯示，目前具投票權的黨員總數卅三萬六千四百九十八人，其中，黃復興黨部可投票黨員達八萬二千七百四十六人，約占全體可投票黨員的四分之一，被視為黨職選舉的大票倉。吳敦義與尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨分別前往新竹與桃園地區的眷村拜票，雙方爭搶黃復興選票的意味濃厚。

對於黨主席參選人詹啟賢提出選黨主席就是要選總統的主張，吳敦義說，選黨主席和選總統是不一樣的，選了黨主席，當選了，也不一定是總統人選，例如馬英九總統九十七年選總統時，當時的黨主席就是吳伯雄，郝龍斌也說當選黨主席就不選總統。吳強調，每個人都有不同的考量，不能要求別人都如此做。

吳敦義說，他現階段就是選黨主席，未來是不是選總統，那是以後的事，現階段的黨主席應該是要能帶領國民黨走出困境，由弱變強。

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  • ▲國民黨主席參選人吳敦義昨走訪新竹市公學新城，強調國民黨一定能由弱變強，重新贏得民心。（記者洪美秀攝）

    ▲國民黨主席參選人吳敦義昨走訪新竹市公學新城，強調國民黨一定能由弱變強，重新贏得民心。（記者洪美秀攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選戰 眷村國宅 黃復興黨部
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