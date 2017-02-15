國民黨主席選戰》退將陳鎮湘陪洪秀柱拜票

2017-02-15

〔記者鄭淑婷、李容萍、翁聿煌／綜合報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱昨走訪桃園市八德陸光四村、大溪僑愛新村、中壢華勛社區向榮民賀年，洪秀柱此行由黨副主席、前陸軍總司令陳鎮湘陪同，顯然目標也是鎖定軍系的黃復興票源。

黨主席參選人郝龍斌爭取到洪的副手、黨副主席胡志強擔任競選辦公室主委，洪秀柱說，胡副主席非常幽默且人脈很廣，如果要選舉的話，大家都會去爭取他，這是很正常的事，但因自己正擔任黨主席，總是不便於去「搶」人，沒去搶人就被別人搶走了，只能說非常遺憾、很可惜。

由於郝龍斌與新北市長朱立倫關係友好，外界認為「郝立強」連線恐讓洪秀柱陷入四面楚歌，洪對此強調：「不會啊！為什麼大家會這樣想，票都在黨員的手裡，要爭取的是黨員、基層的支持，這比什麼都重要。」

洪秀柱在桃園表示，榮民長輩奉獻一生青春歲月，對黨有情有義，是單身的她永遠的情人，國民黨不怕千金散去，但求民心回來。洪稍晚參加中華民國工商婦女協會會員大會時說，自己一個人過情人節很感傷，所以她的情人是全體黨員同志和在場的姐姐妹妹。