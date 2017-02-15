快訊明華園愛的波麗路台中登場
國民黨主席選戰》退將陳鎮湘陪洪秀柱拜票
2017-02-15
〔記者鄭淑婷、李容萍、翁聿煌／綜合報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱昨走訪桃園市八德陸光四村、大溪僑愛新村、中壢華勛社區向榮民賀年，洪秀柱此行由黨副主席、前陸軍總司令陳鎮湘陪同，顯然目標也是鎖定軍系的黃復興票源。
黨主席參選人郝龍斌爭取到洪的副手、黨副主席胡志強擔任競選辦公室主委，洪秀柱說，胡副主席非常幽默且人脈很廣，如果要選舉的話，大家都會去爭取他，這是很正常的事，但因自己正擔任黨主席，總是不便於去「搶」人，沒去搶人就被別人搶走了，只能說非常遺憾、很可惜。
由於郝龍斌與新北市長朱立倫關係友好，外界認為「郝立強」連線恐讓洪秀柱陷入四面楚歌，洪對此強調：「不會啊！為什麼大家會這樣想，票都在黨員的手裡，要爭取的是黨員、基層的支持，這比什麼都重要。」
洪秀柱在桃園表示，榮民長輩奉獻一生青春歲月，對黨有情有義，是單身的她永遠的情人，國民黨不怕千金散去，但求民心回來。洪稍晚參加中華民國工商婦女協會會員大會時說，自己一個人過情人節很感傷，所以她的情人是全體黨員同志和在場的姐姐妹妹。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 【愛讀書】 《巴黎評論．作家訪談錄Ι、ΙΙ》
- 不願戴口罩寫生 畫家挺反空污
- 收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告
- 悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
- 發展登山經濟 政院東服中心積極
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 深坑驚傳警匪追逐！ 酒駕不停撞壞路旁賓士
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 拚垃圾減量 台東擴大限塑
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 〈美味教室〉手感義大利麵
- 遊覽車司機連上16天班 女兒一句話道盡辛酸...
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 日團「愛的魔幻」受邀大港開唱
- 台東地區農會理事長改選 兩派角力
- 機場捷運 明起開放自由試乘
- 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
- 美股續漲 連4天創新高
- 冰封合歡山 雪雕、霧淞驚豔
- 雕塑家李良仁逝世 作品全國看得到
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 恰恰坦白 台日賽前「來不及調」
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 《健康充電站》飲食營養講座
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗
- 踏勘八通關越道 寫布農族史觀
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 朵思／靜靜透視 － 致大犬
- 老市長女兒 官邸重溫愛情故事
- 榮民之家將遷建 原址市地重劃
- 《焦點評論》書香拼圖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨主席選戰》退將陳鎮湘陪洪秀柱拜票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分