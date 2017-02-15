冷眼集》是豬隊友？ 還是蓄意幫倒忙？

2017-02-15

記者施曉光／特稿

國民黨史上競爭最激烈的黨魁選舉，從最初選舉時間提前開始，一路走來爭議層出不窮，黃復興黨部昨更被踢爆要求黨代表參選人必須額外繳交一百份的黨主席選舉連署書，雖然黃復興黨部在指令中強調「連署時並無特定對象」，但黨魁選舉連署與黨代表參選資格何干？黨部組織系統怎麼可以要求黨代表參選人幫黨主席參選人連署？這就好比總統大選，中選會要求立委參選人登記參選時，必須幫總統參選人繳交一定份數連署書同樣的荒謬。

依規定黨代表參選人只須繳交卅份的黨員連署，即可以取得候選資格，並沒有幫黨主席參選人連署的義務，黃復興竟然要求黨代表參選人幫黨主席參選人連署，實在過於荒唐，而且明顯違反黨代表選舉辦法規定，而黨務系統對黨主席參選人有如此「貼心服務」，也十分耐人尋味。

姑且不論背後是否有政治動機，屆時所有黨代表參選人所繳出的黨主席選舉連署份數，勢必檯面上幾位黨魁參選人的份數不同，黃復興黨部難道不會被質疑「不公」？抑或是在暗助特定參選人通過三％連署門檻？

更難杜悠悠眾口的是，雖然表面上是開放連署對象，但這些連署書很難不被聯想做為「工具性使用」，為特定增加連署份數，或被利用來影響特定黨魁參選人發生重複連署，造成連署份數被剔除。

至於黨中央昨日所謂透過藉由親訪蒐集黨主席選舉連署書，可以凝聚黃復興黨員的說法，更是自欺欺人，難道親訪蒐集黨代表選舉連署書，就無法達到凝聚黨員的效果？更何況這種說法就像不上酒店，就無法談成生意一樣的荒謬。

其實，黨務組織在黨內選舉中所扮演的角色，就像政府機關辦理公職人員選舉時一樣，「行政中立」是最簡單的ＡＢＣ，黃復興幹部竟要求黨代表參選人履行體制之外的義務，絲毫沒有「瓜田不納履，李下不整冠」的基本常識，獻此策者要不是豬一樣的隊友，就是有人蓄意在幫倒忙。