黃復興通令繳百人連署書 郝辦質疑

2017-02-15

選黨代表須另繳黨魁連署書

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉連署活動才剛起跑兩天，就發生爭議！黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的卅份合格黨員連署書，還必須另繳一百位以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱。

黨內質疑暗助洪秀柱拚連任

國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室人士昨揭露此事，並質疑如果黃復興黨代表願意幫不同參選人連署，直接繳交給各參選人就好，為什麼要給黨中央？郝辦聲明痛批「此舉為滑天下之大稽」，質疑黨代表的參選門檻有其慣例與辦法，黃復興黨部卻突然要求繳交一百份黨主席連署連署書，動機與正當性何在？統一上繳黨中央的要求簡直聞所未聞，難道還要忠誠測試嗎？

黃復興否認為了特定參選人

對此，國民黨文傳會副主委唐德明回應，黨中央完全不知情，據他向黃復興黨部詢問後的了解，這份通報的確來自黃復興，並透過LINE群組發送給黨員，目的是要求參選黨代表的人，透過親訪黨員連署的方式，重新凝聚黃復興，但絕非是為了特定黨主席參選人，幫任何一位黨主席參選人連署皆可，更沒有要求黃復興黨員要繳交空白授權的黨主席連署書。

不過，根據國民黨黨代表選舉辦法規定，參選人只需繳交隸屬選區內具有黨權的卅名以上黨員連署，即可取得候選資格，這份黃復興的通報內容，卻要求有意參選黨代表的黃復興黨員，須繳交一百位以上合格黨員的黨主席連署書，因此引來質疑。

黃復興下達的指令內容，包括黨代表參選人應分三月十三日、四月十日兩階段繳交連署書，並提醒各支黨部若重複連署無效，對於還未繳納黨費的黨員，應鼓勵參選人配合小組長親訪懇託繳交，以提升得票數，至於要求繳交黨主席連署書的理由，為要求參選者親訪有投票權的黨員。

郝辦則質疑，各黨代表參選人如何拜訪、接觸黨員是參選人自己的責任，也已有黨員連署門檻，黨中央有何資格指導參選人如何接觸黨員，要求參選人必須以為黨主席連署，來證明自身有接觸黨員？此舉為滑天下之大稽。郝辦人士諷說，「還不知道黨中央有這種服務，要求黃復興黨代表參選人主動一定要為大家連署呢！」

另一位黨主席參選人吳敦義競選發言人林火旺則表示，國民黨需要黨內民主化，這種由上而下指揮的作法不是很好，應該尊重黨員自主，讓參選黨代表的人自己決定要不要幫特定黨主席參選人連署。