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立委組團分訪馬美印等國
2017-02-15
〔記者呂伊萱／台北報導〕立院將開議，多位立委於休會期率團前往邦交國及其他友邦國家，開拓我國際交流空間。民進黨立委鍾佳濱訪問馬來西亞時，與馬來西亞交通部長、文冬區國會議員廖中萊「不期而遇」，發現台、馬在醫學生專科訓練方面有「互補性需求」，將來可望進一步合作。
近期並有八位跨黨派立委組團訪美，強化台美交流。民進黨立委管碧玲、陳曼麗，也率台印國會議員友好協會及產官學人員前往印度。民進黨立委蔡適應、邱志偉與陳瑩則代表台灣，與中美洲國會議員友好協會前往巴拿馬、多明尼加訪問。民進黨立委尤美女、谷辣斯‧尤達卡及吳焜裕則前往南非，取經轉型正義經驗。
新南向團「巧遇」大馬部長 互談交流
鍾佳濱則代表「新南向國會交流促進會」赴馬，與民進黨立委李昆澤、交通部觀光局及教育部等人員，特別帶台灣電音三太子前往華人聚集的文冬地區訪問，本週甫回台。鍾佳濱並在行程中與廖中萊「不期而遇」。鍾佳濱說，立委出訪與當地議員來往實屬正常，惟因馬來西亞施行內閣制，廖中萊同時是馬國交通部長，雙方巧遇後就觀光產業等內容，互相交流經驗。
鍾佳濱一行人也訪問馬來西亞拉曼大學，與校方交流時得知，由於馬來西亞規定醫學系畢業生必須先到公立醫院服務兩年，才能接受專科醫師訓練，但畢業生供過於求，所以政府也承認部分至大英國協國家公立醫院服務的經歷。鍾佳濱說，台灣情形正好相反，雙方有「互補性需求」。馬國政府現已承認我國八個醫學系學位，若台灣能爭取到馬國政府認證，便是互惠互利，將來可望進一步合作。
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