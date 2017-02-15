| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

李大維晤海地前後任總統

2017-02-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維日前以總統特使身分，率團出席海地新總統摩依士就職典禮。李大維於典禮前夕會晤摩依士總統，轉達總統蔡英文的祝賀，並就兩國未來的合作廣泛交換意見。摩依士表達，兩國未來將持續深化邦交關係與各項合作，促進雙方人民的福祉。

李大維另分別會晤海地卸任總統與卸任外長，感謝他們在任內強化兩國邦誼及支持台灣參與國際組織。

李大維此行也訪問美國慈善組織「糧食濟貧組織」（Food For the Poor，FFP）海地總部，FFP總裁馬德福專程從美國飛海地，歡迎李並簡報組織運作情形；李則重申未來強化雙方夥伴關係的合作意願。

李大維也與我大使館人員座談，慰勉辛勞，並參觀在海地深耕多年的台商正道紡織公司。因海地紡織品輸往美國享有免關稅待遇，據悉近期也有台商將前往投資。

鞏固拉美邦交 外交部將辦嘉年華

另外，總統蔡英文上任後出訪我國位於拉丁美洲友邦，為承續成果，外交部昨表示，今年將與友邦駐台大使館及台藝大合作，於五月辦理「二○一七年拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」，盼藉由文化饗宴，促進國人對友邦的認識。

廣告
  • 外交部長李大維日前以總統特使身分，率團出席海地新總統摩依士就職典禮。（資料照）

    外交部長李大維日前以總統特使身分，率團出席海地新總統摩依士就職典禮。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李大維 海地
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：李大維晤海地前後任總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.