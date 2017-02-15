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李大維晤海地前後任總統
2017-02-15
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維日前以總統特使身分，率團出席海地新總統摩依士就職典禮。李大維於典禮前夕會晤摩依士總統，轉達總統蔡英文的祝賀，並就兩國未來的合作廣泛交換意見。摩依士表達，兩國未來將持續深化邦交關係與各項合作，促進雙方人民的福祉。
李大維另分別會晤海地卸任總統與卸任外長，感謝他們在任內強化兩國邦誼及支持台灣參與國際組織。
李大維此行也訪問美國慈善組織「糧食濟貧組織」（Food For the Poor，FFP）海地總部，FFP總裁馬德福專程從美國飛海地，歡迎李並簡報組織運作情形；李則重申未來強化雙方夥伴關係的合作意願。
李大維也與我大使館人員座談，慰勉辛勞，並參觀在海地深耕多年的台商正道紡織公司。因海地紡織品輸往美國享有免關稅待遇，據悉近期也有台商將前往投資。
鞏固拉美邦交 外交部將辦嘉年華
另外，總統蔡英文上任後出訪我國位於拉丁美洲友邦，為承續成果，外交部昨表示，今年將與友邦駐台大使館及台藝大合作，於五月辦理「二○一七年拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」，盼藉由文化饗宴，促進國人對友邦的認識。
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