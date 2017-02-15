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暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
2017-02-15
〔記者呂伊萱／台北報導〕台聯原計畫於三月底邀請維吾爾人權領袖、世界維吾爾代表大會主席熱比婭訪台，但熱比婭日前當面向台聯表示，訪台「還要再觀察」，此案確定告吹。台灣維吾爾之友會理事長林保華近日亦與熱比婭會面，他轉述熱比婭看法表示，她了解中國對台灣的施壓，加上考慮美國新政府政策尚未明朗，故決定暫緩。
熱比婭是在週一與台聯主席劉一德等人在日本會面，以「還要再觀察」表達暫緩訪台之意。台聯昨發布新聞稿指控有特定人士「從中作梗」，「惡意阻擋」此事，強烈譴責其作為。台聯並強調，將繼續努力邀請反中人士訪台。
林保華等人結識熱比婭近十五年，曾替國內本土社團牽線，希望促成熱比婭訪台。
林保華轉述︰
也考量美新政府政策未明
熱比婭近日訪問日本，透過世維會邀林保華赴日，以了解台灣方面的意見。雙方於上週六晚間會面，熱比婭重申訪台意願，但同時強調，「不想添增蔡英文政府的麻煩」。林保華昨晚返台，直至返台前都和熱比婭懇談台灣情勢。他轉述熱比婭看法表示，她了解中國對台灣的施壓，加上考慮美國新政府政策尚未明朗，故決定暫緩訪台。
台聯指「特定人士」從中作梗
林強調，台灣維吾爾之友會是小團體，對邀請熱比婭一事絕對有「成功不必在我」的雅量。此次事件不是答應訪台與否，而是時機選擇問題。台灣上半年最重要的事情是年金改革，「一定要先調養好自己身體」，才有力量幫助圖博、東突厥與香港等民主派人士。為了台灣，也為了台灣與維吾爾關係的長遠發展，熱比婭訪台不急於此時，「我們也在等機會」。
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