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世大運反恐 下月底實兵演練

2017-02-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市政府將於今年八月十九日至八月卅日主辦世界大學運動會，為落實反恐機制，國防部昨宣布，今年度「民安三號」演習將與世大運維安反恐「金華演習」一同辦理，預計三月廿九日舉行兵棋推演、翌日施行綜合實作演練。此次「金華演習」將著重於人質遭挾持、大量傷患救援機制，我國軍、警特勤隊將「空降」演習現場參加演練。

國軍「民安演習」結合「金華演習」辦理

「民安演習」為國防部與地方政府、民間單位合作，實施災害防救、應變的系列演習，今年三月二日起至四月廿七日止，將陸續在全國十一縣市登場，北市演習期程排定於三月廿九日、卅日。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明昨表示，台北場將結合行政院國土安全辦公室，辦理世大運維安反恐的「金華演習」，由北市府與行政院國土辦公室進行研擬，國防部將全力配合。

據透露，為求演習擬真，我國具反恐能量的軍、警特勤部隊，可能在「金華演習」時演練空降項目，主辦單位將針對人質遭挾持、大量傷患救援與後送機制進行演練，動員人數將超過一千人。

在此之前，北市府已於去年十二月底，模擬警方查獲受檢車輛疑似裝設爆裂物，隨即封鎖現場、隔離民眾、拆解爆裂物等情境。

世大運發言人楊景棠昨表示，世大運維安沒有退讓餘地，將整合中央、地方政府與軍、警、消能量，並密切與司職反恐的單位交換情資。

國安局去年向立院外交及國防委員會報告時指出，我國雖尚無具體被恐攻的徵候，國內也無「內生型」風險疑慮，但外部風險不能完全排除，且今年北市世大運將匯聚超過一百五十國、一萬兩千人參加，各國可能將政治、種族、宗教問題帶到台灣，國際也不乏運動賽事遭受恐怖攻擊案例，亟需防範國際恐怖組織或個人藉機破壞。

另外，今年二月至五月間，國軍將於各縣市抽一日舉辦「萬安四十號」防空演習，演練縣市將播送為時卅分鐘的警報，進行人車疏散、交通管制與戰災搶救演練；警政署今年也將試驗透過「行動電話簡訊」系統發布防空警報。

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  • 因應世大運反恐需求，國防部今年度「民安三號」演習將與行政院「金華演習」於三月下旬一同辦理，軍、警特勤隊將「空降」現場投入實兵演練。圖為去年十二月的金華演習，模擬世大運場館外觀眾鬥毆衝突，警方出動快打部隊進行壓制。（資料照，記者張嘉明攝）

    因應世大運反恐需求，國防部今年度「民安三號」演習將與行政院「金華演習」於三月下旬一同辦理，軍、警特勤隊將「空降」現場投入實兵演練。圖為去年十二月的金華演習，模擬世大運場館外觀眾鬥毆衝突，警方出動快打部隊進行壓制。（資料照，記者張嘉明攝）

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