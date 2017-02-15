包商落跑 烏坵營舍工程停擺近1年

2017-02-15

〔記者羅添斌／台北報導〕由海軍陸戰隊駐守的烏坵，因島上營舍老舊，不符現代化作戰及防護需求，官兵生活也相當艱苦，海軍因此在去年投入近三億元經費，進行烏坵營區新建工程；但去年四月舉行動工典禮後不久，就發生承包廠商無預警撤離事件，工程停擺將近一年，嚴重影響烏坵守備安全及官兵士氣。

軍方投入近三億改建

軍方高層指出，海軍司令部多次去函廠商要求履約未果，已決定向廠商求償，並將在近期重新招標，盼儘早完成烏坵營區新建工程。

烏坵位於馬祖及金門中間，地理位置極具軍事價值，加上距離中國很近，長期都由海軍陸戰隊駐守，目前有一個守備大隊的兵力。

烏坵由於孤懸海外，大坵及小坵又都是花崗岩地形、十分堅固，多次傳出可能是核廢料處置場場址之一。但軍方強調，烏坵島上有一般居民也有駐軍，又是前線軍事重地，應該不會被移作核廢料處置場之用，烏坵營區新建工程是單純的營舍新建工程，與其他用途並無關聯。

依規定解約並求償

官員表示，為強化烏坵營舍的作戰及防護能力，並改善官兵的生活設施，軍方去年以近三億元經費進行營區新建工程，並在去年四月由陸戰隊指揮官陳子鳳中將主持營區新建工程開工動土典禮。

陳子鳳當時表示，烏坵早年在物資缺乏的情況下，營舍多屬兵工自建，設施、結構均不符現代化需求，在獲得國防部挹注預算全面改善下，可提升整體生活品質。

不過，官員表示，承包廠商為國內知名營造廠商，也曾承包國防部的重要工程，但沒有想到，承包廠商在調派機具及人員進駐烏坵後不久，因不明原因，竟無預警撤離烏坵，令軍方相當傻眼，工程更因此停擺至今。

海軍司令部昨晚指出，海軍烏坵營區新建工程案，承包商無預警撤離工地，海軍已經依政府採購法第一○一條第十二項規定「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者」，刊登政府採購公報將該承包商列為「不良廠商」，並辦理求償作業。

海軍司令部並表示，為照顧島上官兵生活，海軍已依工程會規定再行公告招商中。