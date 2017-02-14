馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證

2017-02-14

〔記者錢利忠／台北報導〕前檢察總長黃世銘上月為前總統馬英九被控教唆洩密案赴台北地院作證，律師黃帝穎昨表示，黃世銘改口否認馬指示其二度洩密，「連曾任檢察長的律師凌博志也看不下去」，投書媒體批評；黃帝穎昨向台北地檢署告發黃世銘偽證罪，批其證詞矛盾，違反經驗法則。