馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
2017-02-14
〔記者錢利忠／台北報導〕前檢察總長黃世銘上月為前總統馬英九被控教唆洩密案赴台北地院作證，律師黃帝穎昨表示，黃世銘改口否認馬指示其二度洩密，「連曾任檢察長的律師凌博志也看不下去」，投書媒體批評；黃帝穎昨向台北地檢署告發黃世銘偽證罪，批其證詞矛盾，違反經驗法則。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 司改國是會議 不談廢死不談赦扁
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例
- 台灣50終曲 《黃金年代》週五開幕
- 北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
- 中華電信傳工程弊案 包商涉賄造假遭約談
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pension reform likely to dominate legislative session
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 遊覽車翻覆 仁愛醫院一人生命跡象穩定
- 恐怖情人條款上路1年 新北受理225案
- 農漁會選舉 橋檢獲8賄選情資
- 地震預警？ 善化苓興宮主神托夢「外宿」
- 中南部 今天日夜溫差逾10度
- 冷血凶手 拿捐血證明妄想減刑
- 朱壽騫學小檔案
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 今年情人節 花價便宜兩成
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 國姓雙雄對決總幹事 「外鄉人」說惹議
- 〈紐約性愛檔案〉C罩杯癡迷男
- 國5遊覽車翻覆家屬趕往二殯 家屬：跑5間醫院找不到人
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 社民黨拿下新總統 聲勢直逼梅克爾
- 副縣長人選 一波三折
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Kaohsiung mayor denies top office bid
- 馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 搭建國際交流平台
- 李科永圖書館復工 反建者抗議
- 自保之道 遠離鳥禽、蛋煮熟
- 買花送情人 洋桔梗價格親民
- 謝依旻「棋」開勝日 獲頒台灣之光
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 全押中國吃癟 關貿集品網收攤
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- （嘉義）鹿中竹小公辦民營 張花冠：地方不要就不做
- 羅馬尼亞 示威之光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分